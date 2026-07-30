Καραβίας-(eurobank):-Υψηλότερη-κερδοφορία-και-πιστωτική-επέκταση,-πλήρης-κάλυψη-για-τα-δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο

Σε επίπεδα υψηλότερα των εκτιμήσεων του consensus κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της Eurobank στο δεύτερο τρίμηνο, με τη διοίκηση να προχωρά σε επί τα βελτίω αναθεώρηση της καθοδήγησης για πλειάδα μεγεθών όπως επιτοκιακά έσοδα, προμήθειες, κερδοφορία και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

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Σε επίπεδα υψηλότερα των εκτιμήσεων του consensus κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της Eurobank στο δεύτερο τρίμηνο, με τη διοίκηση να προχωρά σε επί τα βελτίω αναθεώρηση της καθοδήγησης για πλειάδα μεγεθών, όπως επιτοκιακά έσοδα, προμήθειες, κερδοφορία και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Η διοίκηση αναμένει πλέον υψηλότερη πιστωτική επέκταση της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 3,8 δισ. προηγουμένως, επιτοκιακά έσοδα κατά 7% υψηλότερα (έναντι 2,5%) και έσοδα από προμήθειες κατά 10% (έναντι 7%). Πέραν αυτών, η Eurobank αναμένει υψηλότερη οργανική λειτουργική κερδοφορία της τάξεως των 2 δισ. ευρώ φέτος (έναντι 1,9 δισ. ευρώ) και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17% έναντι 16%. Η διοίκηση καθοδηγεί πλέον για υψηλότερη του 10% μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή έναντι περίπου 10%.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία της τράπεζας κατά το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 425,4 εκατ. ευρώ, έναντι μέσης εκτίμησης για 383 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 685 εκατ. έναντι εκτίμησης για 679 εκατ. Σε επίπεδο προμηθειών, οι επιδόσεις της τράπεζας ευθυγραμμίστηκαν με την εκτίμηση των αναλυτών (210,6 εκατ. έναντι 212 εκατ. ευρώ). Τη διαφορά έκαναν τα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 37,2 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης για μόλις 19 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, διαμορφούμενη στα 1,6 δισ. ευρώ, με ώθηση από όλες τις ζώνες περιοχών που έχει παρουσία η τράπεζα. Περίπου 800 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα, 500 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία και 200 εκατ. ευρώ από την Κύπρο. Στο πρώτο εξάμηνο, η καθαρή αύξηση δανείων ανήλθε σε 2,7 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,5%. Οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις (+1,4 δισ. ευρώ), ενώ θετική ήταν και η συνεισφορά της Βουλγαρίας και της Κύπρου, με αύξηση 600 εκατ. ευρώ και 400 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εξηγώντας την αναβάθμιση της καθοδήγησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους, ο CFO του ομίλου κ. Χάρης Κοκολογιάννης ανέφερε ότι η νέα εκτίμηση βασίζεται καταρχάς στην υψηλότερη πιστωτική επέκταση, αλλά και στην περαιτέρω αύξηση των τοποθετήσεων σε ομόλογα, με περιθώριο ενίσχυσης του σχετικού χαρτοφυλακίου έως και κατά 1 δισ. ευρώ έως τα τέλη του έτους, ενώ δεν προβλέπεται ουσιαστική μεταβολή στο κόστος των καταθέσεων. Παράλληλα, η τράπεζα έχει ενσωματώσει στο guidance την ετήσια επίπτωση από το κόστος των εκδόσεων MREL, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναγκαίων εκδόσεων πραγματοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο, καθώς και την περαιτέρω συμπίεση των spreads, κυρίως στις επιχειρηματικές χορηγήσεις στην Ελλάδα και στη λιανική τραπεζική στη Βουλγαρία.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας απέδωσε την αναβάθμιση της καθοδήγησης για την οργανική αύξηση των προμηθειών στο 10%, από περίπου 7% προηγουμένως, κυρίως στις ισχυρότερες επιδόσεις των προμηθειών από χορηγήσεις και asset management στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τη δημιουργία προμηθειών από τις δραστηριότητες του εξωτερικού παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, ο κ. Καραβίας έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανθεκτική εικόνα, με τις νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνονται σταθερά μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο. Ο δείκτης NPE του ομίλου υποχώρησε στο 2,5% από 2,6%, ενώ διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τόσο στην Κύπρο (1,7%) όσο και στη Βουλγαρία (2,4%).

Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 53 μονάδες βάσης στο πρώτο εξάμηνο, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να αναμένει περίπου 55 μονάδες βάσης για το σύνολο του 2026. Αναφορικά με τη μείωση του δείκτη κάλυψης στο 82,4% από 94,1% το πρώτο τρίμηνο, ο κ. Καραβίας διευκρίνισε ότι πρόκειται για εξέλιξη που είχε ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις της διοίκησης από την αρχή του έτους και αποδίδεται κυρίως στη χρήση των πρόσθετων προβλέψεων (overlays) που είχαν σχηματιστεί για το πρόγραμμα μετατροπής των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς και στη ταξινόμηση μέρους του χαρτοφυλακίου σε καθεστώς «προοριζόμενα προς πώληση». Όπως υπογράμμισε, η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει την εκτίμηση για το κόστος κινδύνου, το οποίο παραμένει στις περίπου 55 μονάδες βάσης για το σύνολο της χρήσης.

O κ. Καραβίας έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους δανειολήπτες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2025. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοστό κοντά στο 60% του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου της τράπεζας, που αντιστοιχεί σε περίπου 800 εκατ. ευρώ. Το μέσο κόστος από τη μετατροπή των δανείων διαμορφώνεται μεταξύ 16% και 18%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η συμμετοχή θα συνεχίσει να αυξάνεται έως τη λήξη της προθεσμίας στα τέλη Σεπτεμβρίου, προσεγγίζοντας τα δύο τρίτα του αρχικού επιλέξιμου χαρτοφυλακίου σε όρους υπολοίπων.

Σε ό,τι αφορά την εξαγορά της Eurolife, η διοίκηση επανέλαβε ότι, παρότι η εταιρεία θα ενοποιηθεί για ένα τρίμηνο λιγότερο στα έσοδα από προμήθειες, η οικονομική αξία του δεύτερου τριμήνου δεν χάνεται, καθώς, βάσει της συμφωνίας με τον πωλητή, θα αποτυπωθεί μέσω των καθαρών εσόδων του ομίλου και όχι στις προμήθειες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι εποπτικές και κανονιστικές εγκρίσεις εξελίσσονται ομαλά και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του τρίτου τριμήνου.

Ο κ. Καραβίας υπενθύμισε ότι η Eurobank είχε υιοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια αντικυκλική στρατηγική, σχηματίζοντας με συντηρητικό τρόπο τις αναγκαίες προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο δανείων σε ελβετικό φράγκο. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, η τράπεζα είναι πλήρως καλυμμένη από πλευράς προβλέψεων ακόμη και με βάση το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής που πλέον αναμένει στο πρόγραμμα μετατροπής.

Αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank σημείωσε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο παρατηρείται ισχυρή ανάκαμψη των αφίξεων μετά την προσωρινή επιβράδυνση που προκάλεσε η έναρξη του πολέμου, εκτιμώντας ότι οι επιδόσεις του 2026 θα διαμορφωθούν πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά του 2025, υπολειπόμενες μόλις κατά 2% έως 4%. Όπως πρόσθεσε, η ισχυρή δραστηριότητα στον τουρισμό συνεχίζει να στηρίζει και τη ζήτηση για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον κλάδο.