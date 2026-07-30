ΚΟΝΒΑ: Η μείωση των δαπανών έφερε αύξηση της κερδοφορίας – Η επόμενη μέρα

Οριακή μείωση πωλήσεων αλλά αύξηση κερδών το 2025 για την Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου, γνωστή για τα εμπορικά σήματα Trata και Flokos, που κατέχει σήμερα μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον κλάδο της κονσερβοποιίας. Πού ποντάρει για το 2026.

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Σε μια ευοίωνη πορεία προσβλέπει για το 2026 η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου, γνωστή για τα εμπορικά σήματα Trata και Flokos, εστιάζοντας στην επίτευξη των στόχων της σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο, καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και της τεχνογνωσίας που αποκτά διαχρονικά.

Με εφαλτήριο το Κιλκίς και μια ιστορία σχεδόν 40 χρόνων, η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου, γνωστή και ως ΚΟΝΒΑ, κατέχει σήμερα μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον κλάδο της κονσερβοποιίας και μία από τις κορυφαίες θέσεις στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συνεχίζοντας μια παράδοση μακροχρόνιας παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κονσερβοποίηση ιχθυηρών και στην εμπορία άλλων προϊόντων, όπως κρεατοσκευάσματα, λαχανικά και κατεψυγμένα ιχθυηρά.

Οριακή μείωση πωλήσεων αλλά αύξηση κερδών το 2025

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΝΒΑ που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 40,93 εκατ. ευρώ από 41,10 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024 και σε σύγκριση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης έχει μειωθεί κατά 0,4%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 14.073.077,41 ευρώ από 13.673.420,74 ευρώ το 2024 ή σε 34% επί των πωλήσεων έναντι 33% στην αμέσως προηγούμενη χρήση και είναι βελτιωμένο, καθώς υπήρξε προσαρμογή της παραγωγής στις διαθέσιμες πρώτες ύλες και εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά στα επίπεδα των 1.341.248,75 ευρώ το 2025 από 1.003.453,78 ευρώ το 2024, καθώς έχουν επηρεαστεί από τη μείωση των δαπανών και τη μείωση των χρεωστικών τόκων της χρήσης.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2025 στην εταιρεία απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά μέσο όρο 220 άτομα, από 222 άτομα το 2024, εκ των οποίων τα 99 (2024: 97) αφορούν σε έμμισθο προσωπικό και τα 121 (2024: 125) σε ημερομίσθιο προσωπικό.

Από το Κιλκίς με ιστορία 39 ετών

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε το 1987, ενώ η έδρα της βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς.

Η εταιρεία παράγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα σήματα Trata (κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα ιχθυηρά) και Flokos (κονσερβοποιημένα ιχθυηρά), ενώ παράλληλα έχει προσθέσει στην γκάμα των δραστηριοτήτων της την εμπορία των σημάτων Dacor (κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος) και Baron (κονσερβοποιημένα λαχανικά). Επιπλέον, παράγει φασόν κονσερβοποιημένο καλαμάρι με το σήμα Portola, όπως επίσης και πολλά προϊόντα private label για όλες σχεδόν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η εταιρεία διατηρεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο απαρτίζεται από ένα άτομο. Στόχος του τμήματος είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας και πλήρως εναρμονισμένων με τις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου και της σύγχρονης οικογένειας.

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου διατηρεί ένα υποκατάστημα στην Αθήνα και δυο στο Νέο Ψυχικό, επί των οδών Κηφισίας και Σικελιανού.