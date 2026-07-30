Κόντρα-ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ-με-φόντο-τα-κομματικά-δάνεια:-«Καληνύχτα-και-καλή-συνέχεια-στον-σκοτεινό-σας-κατήφορο»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ξέσπασε με αφορμή τα κομματικά χρέη και τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών.

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Η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισ. ευρώ και υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα «δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, οι οφειλές της ΝΔ ανέρχονται σε 602,14 εκατ. ευρώ, ενώ του ΠΑΣΟΚ σε 565,14 εκατ. ευρώ, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι πρόκειται για «δανεικά και αγύριστα» και να κατηγορεί τα δύο κόμματα ότι ασκούν κριτική στη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας ενώ τα ίδια έχουν υψηλές δανειακές υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Το μαγαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας εάν δεν είναι αυτός στο τιμόνι της χώρας, θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων. Ο διαχειριστής του success story για τα δικά μας παιδιά είναι… γυμνός. Οι ειρωνείες για «λεφτόδεντρα» του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει σε ό,τι αφορά τα του οίκου του».

«Η σύγκριση εσόδων – υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της ΝΔ αποδεικνύει ότι πρόκειται περί «θαλασσοδανείων», που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κυνική παραδοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με περίσσια αλαζονείας και θράσους, την ώρα που για χιλιάδες πολίτες τα funds έχουν γίνει εφιάλτης απειλώντας τους με πλειστηριασμό του σπιτιού τους ο Γεωργιάδης δήλωνε ότι η ΝΔ θα εξακολουθήσει να παρασιτεί «στην υγειά των κορόιδων».

Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή… pic.twitter.com/f10THwTw5W — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (@myelasgr) July 29, 2026

ΠΑΣΟΚ: «Το κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα για να κρατήσει τον Μητσοτάκη στην εξουσία»

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την ΕΛΑΣ ότι επιλέγει «διμέτωπο αγώνα» με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. «Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ», σημειώνει χαρακτηροστικά.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και πως από το 2010 δεν έχει λάβει νέο τραπεζικό δάνειο, ενώ σημειώνει ότι αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του μέσω της κρατικής χρηματοδότησης.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας ζήτημα για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ και ζητώντας απαντήσεις για τους πόρους που, όπως αναφέρει, απαιτούνται για τη λειτουργία ενός νέου κόμματος με γραφεία, προσωπικό, περιοδείες και ψηφιακές καμπάνιες.

Όλη η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση.

Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Καθαρές κουβέντες:

Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά.

Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις.

Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ.

Ώρα για τις δικές σας …καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε;

Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά.

Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν.

Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας.

Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας.

Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες.

Και κάτι τελευταίο:

Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως «κόμμα που ανήκει στις τράπεζες», ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιούργησατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.

Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε.

- sofokleous10.gr

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