Μεγαλώνει η κόντρα UEFA – FIFA: Μποϊκοτάζ κατά της απόφασης Ινφαντίνο να «βγάλει στο σφυρί» το Μουντιάλ

Τα 55 κράτη μέλη της UEFA, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τα τουρνουά της FIFA εάν ο Πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στα σχέδια πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

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Τα 55 κράτη μέλη της UEFA, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τα τουρνουά της FIFA εάν ο Πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στα σχέδια πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, όπως αναφέρει το - επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Η απόφαση οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη για να αντιμετωπιστεί η αμφιλεγόμενη πρόταση. Το μποϊκοτάζ αναμένεται να υπονομεύσει σημαντικά τη στρατηγική του Ινφαντίνο, η οποία απαιτεί από τις 211 ομοσπονδίες της FIFA να εγκρίνουν τα σχέδια έως τις 19 Σεπτεμβρίου ή να αντιμετωπίσουν πιθανές οικονομικές κυρώσεις.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επενδυτικό προϊόν», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωσή της. «Καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε καμία διοργάνωση της FIFA για όσο διάστημα αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές» τόνισε.

Tο Bloomerg ανέφερε πρόσφατα ότι η FIFA εξετάζει τη δημιουργία του Fifa Forward Enterprise (FFE), μίας νέας εμπορικής οντότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα μέσων ενημέρωσης και εμπορικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των χορηγικών συμφωνιών του Μουντιάλ, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Το όχημα θα αποτιμηθεί αρχικά σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη FIFA να επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από εξωτερικούς επενδυτές, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλειστικό έλεγχο μέσω της πλειοψηφικής εκπροσώπησης στο διοικητικό της συμβούλιο.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε πρώτο ότι η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των εκδηλώσεων της FIFA. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοργανωτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αντέδρασε έντονα στις προτάσεις της FIFA ότι θα επιδιώξει ιδιωτικές επενδύσεις και ξεκίνησε εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το πώς οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες-μέλη θα μπορούσαν να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις.

Αυτό περιλαμβάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα διευρυμένο τουρνουά που υποστηρίζεται από τη FIFA και θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το επικερδές Champions League της UEFA.