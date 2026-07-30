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    Μεικτά-πρόσημα-στις-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή
    Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

    Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

    Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκινούν τη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/7) με μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο της περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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    Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά περίπου 0,1% στις 645,67 μονάδες, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται «σε αναζήτηση κατεύθυνσης».

    Ειδικότερα, ο βρετανικός FTSE κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 10,909.75 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο γαλλικός CAC που κερδίζει 0,51% στις 8,450.94 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,45% στις 25,335.50 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,76% στις 19,537.04 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει πτώση 0,48% στις 51,184.00 μονάδες.

    Στα αξιόλογα της μέρας, την άνοδο οδηγούν οι μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες καταγράφουν κέρδη 1,55%, ενώ ακολουθούν οι εταιρείες εξόρυξης με άνοδο 1,21%. Αντίθετα, οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών υποχωρούν περίπου 1,1%.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB

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