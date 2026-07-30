Μητσοτάκης στο υπουργικό: «Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών μας. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μεγάλες πυρκαγιές αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν mega πυρκαγιές και τους συνδράμαμε», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα μας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

«Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη ώστε να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair. Η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα εγρήγορσης, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν δύσκολες

«Ενδιαφέρουσα κινητικότητα στο Κυπριακό ύστερα από καιρό»

Στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για κινητικότητα που καταγράφεται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η ελληνική διπλωματία, δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις», ανέφερε.

«Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι κεντρική θέση έχουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «στοίχημα διαρκείας», σημειώνοντας ότι επί δεκαετίες η χώρα θρηνεί ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο.

«Επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ενταθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», καθώς και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων.

«Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», τόνισε.

«Τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό του νερού»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία, όπως είπε, ψηφίζεται σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αλλαγή βάζει «οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», με την Πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού.

«Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά με το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ακόμη ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, διευκρινίζοντας ότι δεν αφορά απόφαση για κατασκευή πυρηνικών σταθμών.

«Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων», ανέφερε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, με ορίζοντα την 31η Αυγούστου.

Όπως ανέφερε, 117 έργα και ορόσημα του Ταμείου βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτίμησε ότι όλα θα ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

«Όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα», σημείωσε.

- sofokleous10.gr

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