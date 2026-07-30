Μοτοδυναμική: Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Ο Όμιλος Μοτοδυναμική πέτυχε κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα €100 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του, πωλήσεις που ανήλθαν σε €100,3 εκατ., αυξημένες κατά 3,5% σε σχέση με τα €97,0 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

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Οι πωλήσεις δίκυκλων και θαλάσσιων προϊόντων (Yamaha) έφτασαν τα €49,7 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6,1%, με ενίσχυση του μεριδίου στην αγορά. Ο τομέας των αυτοκινήτων παρουσίασε πωλήσεις €32,9 εκατ., σημειώνοντας μια ελαφρά μείωση 1,4%, καθώς οι πωλήσεις της Porsche επηρεάστηκαν από την αναμονή για την κυκλοφορία της νέας Cayenne, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (SIXT) σημείωσε έσοδα €17,8 εκατ., αυξημένα κατά 5,7%, με τον ανανεωμένο στόλο πλήρως διαθέσιμο ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα €17,0 εκατ., παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €8,8 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €1,7 εκατ., σε σύγκριση με €4,1 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με τη διαφορά να αποδίδεται κυρίως στον χρονισμό των εξόδων.

Η ανανέωση του στόλου της SIXT αύξησε το μακροπρόθεσμο ενεργητικό (χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση του ΔΠΧΑ 16) στα €99,8 εκατ., από €85,0 εκατ. στο τέλος του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €75,4 εκατ., αντανακλώντας τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω της εποχικότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων και της ανανέωσης του στόλου της SIXT. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ο δανεισμός κορυφώνεται μέχρι τα μέσα του έτους, αποτυπώνοντας το σύνολο των επενδύσεων της περιόδου πριν από την είσπραξη των εσόδων που αυτές παράγουν. Η διοίκηση εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση, χάρη στις αναμενόμενες χρηματοροές.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Πάρης Κυριακόπουλος, ανέφερε ότι ο Όμιλος ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των €100 εκατ. σε πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας ότι το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου επηρεάστηκε από τον χρονισμό των εξόδων, την έγκαιρη προετοιμασία του στόλου της SIXT ενόψει της τουριστικής αιχμής, καθώς και από τη μετατόπιση των πωλήσεων της Porsche στο δεύτερο εξάμηνο, με την κυκλοφορία της νέας Cayenne στην ελληνική αγορά.

Όπως δήλωσε, η Yamaha συνεχίζει να αυξάνει σταθερά τις πωλήσεις, τα μερίδια αγοράς και την κερδοφορία της, παρά το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ η δραστηριότητα της TOYOTA Autodirect συνεχίζει να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση προσβλέπει σε σημαντική αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της καθαρής κερδοφορίας, υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα μεγέθη του 2025. Τέλος, τονίζεται ότι παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να προσαρμόσει άμεσα τη στρατηγική της, εφόσον επηρεαστεί η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου.