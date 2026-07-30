Μπέσεντ:-Αμερικανοί-αξιωματούχοι-συζήτησαν-με-την-Κίνα-για-τις-σπάνιες-γαίες-και-τα-αγροτικά-προϊόντα

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη στον Κινέζο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, ότι αναμένουν από το Πεκίνο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του σχετικά με τις σπάνιες γαίες και τα γεωργικά προϊόντα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τη συνάντηση των ηγετών τους τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκρίερ, συνομίλησαν με τον Χε ενόψει της επόμενης συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

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«Στη συζήτησή μας, τόνισα ότι αναμένουμε από το Πεκίνο να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του σχετικά με τις σπάνιες γαίες και τα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

«Συζητήσαμε επίσης τη λειτουργία των Επιτροπών Εμπορίου και Επενδύσεων ως μηχανισμό για τη διασφάλιση απτής προόδου προς μια πιο ισορροπημένη, δίκαιη και εποικοδομητική οικονομική σχέση ΗΠΑ-Κίνας».

Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι δύο πλευρές είχαν ειλικρινείς, σε βάθος και εποικοδομητικές συνομιλίες.

Η Κίνα συμφώνησε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις σε σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, όταν ο Τραμπ και ο Σι συναντήθηκαν στο Πεκίνο τον Μάιο. Η Κίνα δεσμεύτηκε επίσης να αγοράσει αμερικανικά αγροτικά προϊόντα αξίας τουλάχιστον 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

- Reuters