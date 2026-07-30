Νέο μέτωπο ΗΠΑ – Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίποινα για την απαγόρευση εισαγωγών ανθρωποειδών ρομπότ

Η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας περνά σε νέο επίπεδο, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Το Πεκίνο απείλησε με αντίποινα μετά την απόφαση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) να περιορίσει τις εισαγωγές προηγμένων ρομποτικών συστημάτων ξένης κατασκευής, επικαλούμενη κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

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Το νέο εμπόδιο της Ουάσιγκτον

Η FCC ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εντάσσει τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωποειδών ρομπότ ξένης κατασκευής, σε καθεστώς περιορισμών για νέες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική αρχή δεν κατονόμασε συγκεκριμένη χώρα, ωστόσο η απόφαση θεωρείται ότι στοχεύει κυρίως τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι κυριαρχούν πλέον στην παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών ρομπότ.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι λιανοπωλητές θα μπορούν να συνεχίσουν να εισάγουν μοντέλα που έχουν ήδη λάβει έγκριση.

Η απάντηση του Πεκίνου

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αγνοούν τη «συγκρατημένη στάση» της Κίνας απέναντι στους εμπορικούς περιορισμούς και ότι οι νέες κινήσεις «υπονομεύουν σοβαρά τη σταθερότητα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Το Πεκίνο κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποσύρει την απόφαση, προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει σε αντίμετρα.

Πλήγμα στις κινεζικές εταιρείες AI

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή για τον κινεζικό κλάδο της ρομποτικής.

Ο διευθυντής ερευνών της Counterpoint Research, Μαρκ Άινσταϊν, σημείωσε ότι η εξέλιξη αποτελεί αρνητική είδηση για εταιρείες που σχεδιάζουν δημόσια εγγραφή τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα διαθέτει δύο βασικά «όπλα» για να απαντήσει:

νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς αμερικανικές εταιρείες,

αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση αμερικανικών επιχειρήσεων, όπως η Tesla και η NVIDIA, στην κινεζική αγορά.

Η αγορά των ανθρωποειδών γίνεται πεδίο γεωπολιτικής σύγκρουσης

Η νέα ένταση καταγράφεται λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κλιμακώνεται. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Κίνα για φερόμενη «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πιο προσεκτικός ως προς τους περιορισμούς στην AI, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν την τεχνολογική τους πρωτοπορία χωρίς να περιορίσουν υπερβολικά τις δικές τους επιχειρήσεις.

Η Κίνα κυριαρχεί στα ανθρωποειδή ρομπότ

Σύμφωνα με την Counterpoint Research, οι κινεζικές Agibot, Unitree και UBTech κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στις εγκαταστάσεις ανθρωποειδών ρομπότ το προηγούμενο έτος.

Το Optimus της Tesla βρέθηκε στην πέμπτη θέση.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση, με τη μετοχή της UBTech στο Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί πρόσκαιρα πάνω από 6%, ενώ τόσο η Unitree όσο και η Agibot προετοιμάζονται για την είσοδό τους στο χρηματιστήριο.

Η υπόθεση αναδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας δεν περιορίζεται πλέον στους ημιαγωγούς ή την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επεκτείνεται και στην αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ, η οποία θεωρείται από πολλούς ως η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση.