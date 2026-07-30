Οι-Αμερικανοί-βομβάρδισαν-ξανά-το-Ιράν:-Γιατί-η-Τεχεράνη-επέλεξε-να-επανεκκινήσει-τώρα-τις-εχθροπραξίες

Σε νέο κύκλο εντάσεων και εχθροπραξιών εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά και τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν, τα οποία σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

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Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday’s attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, CENTCOM γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), παράκτια συστήματα επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

https://t.co/kk3XPDc73G — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Γιατί το Ιράν επέλεξε να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η απόφαση του Ιράν να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες σηματοδοτεί μια σαφή μεταβολή στη στρατηγική της Τεχεράνης. Όπως επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο, η ιρανική ηγεσία επέλεξε να αναλάβει η ίδια την πρωτοβουλία των κινήσεων, επιδιώκοντας να διαμορφώσει τους όρους της σύγκρουσης, παρά το ενδεχόμενο μιας άμεσης αμερικανικής στρατιωτικής απάντησης.

«Κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει θεμελιωδώς στην προσέγγιση του Ιράν, ιδιαίτερα ως προς την προθυμία του να εξαπολύσει πρώτο ένα πλήγμα, εφόσον θεωρεί ότι αυτή είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή», σημειώνει ο ερευνητής του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας, Χαμίντ Ρεζά Αζίζι.

Το αμερικανικό μέσο εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο νέας κλιμάκωσης, καθώς η Ουάσιγκτον έχει ήδη προαναγγείλει ισχυρή απάντηση. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν δυναμικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν ένα ισχυρό πλήγμα».

Αναλυτές συνδέουν, μάλιστα, την απόφαση της Τεχεράνης με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ενδεχομένως επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποτροπής απέναντι σε μια πιθανή νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Κατά την ανάλυση, η σύγκρουση εισέρχεται πλέον σε μια νέα και πιο επικίνδυνη φάση, με το μέτωπο να διευρύνεται. Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, που ακολούθησε την επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, καταδεικνύει ότι η αντιπαράθεση αποκτά ολοένα και πιο έντονα περιφερειακά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει το CNN και στη σημασία των Στενών του Ορμούζ για την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, ο έλεγχος της στρατηγικής θαλάσσιας οδού αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εθνικής ασφάλειας της χώρας, με την ιρανική πλευρά να θεωρεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού της επιρροής της στην περιοχή συνιστά «κόκκινη γραμμή».

Το CNN καταλήγει ότι η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο στρατηγικό δίλημμα: είτε να αναζητήσουν μια διπλωματική διέξοδο που θα λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις ιρανικές επιδιώξεις, είτε να προετοιμαστούν για μια παρατεταμένη σύγκρουση, με αυξανόμενες επιθέσεις σε εμπορικές οδούς, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες της Μέσης Ανατολής.