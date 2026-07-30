ΟΤΕ:-Τα-τρία-στοιχήματα-του-Νεμπή-για-την-επόμενη-ημέρα-της-cosmote-telekom

Οι πυλώνες ανάπτυξης της επόμενης ημέρας. Οι επενδύσεις στην τεχνολογική υποδομή άμυνα έναντι του ανταγωνισμού. Ενίσχυση του ICT και η AI ως «key enabler»

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Οι επενδύσεις στην τεχνολογική υπεροχή του δικτύου του, η περαιτέρω διείσδυση του τμήματος ICT σε έργα του ιδιωτικού τομέα εντός κι εκτός Ελλάδος αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης τόσο εντός οργανισμού όσο και στο δίκτυο και τις υπηρεσίες προς τους πελάτες, αποτελούν τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ΟΤΕ, σε μια περίοδο που η τηλεπικοινωνιακή αγορά βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και τις συμμαχίες να διαδέχονται η μία την άλλη.

Το στίγμα της στρατηγικής του ομίλου έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της διοίκησης ότι οι στόχοι για το σύνολο του έτους θα επιτευχθούν.

Το δίκτυο παραμένει η βασική γραμμή άμυνας

Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του ΟΤΕ, καθώς η διοίκηση θεωρεί ότι η τεχνολογική υπεροχή του δικτύου αποτελεί το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου η πίεση αυξάνεται.

Ο κ. Νεμπής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, στην πρόοδο του έργου Ultra Fast Broadband στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, αλλά και στη διάκριση του δικτύου COSMOTE TELEKOM ως του ταχύτερου δικτύου κινητής στην Ελλάδα από την Ookla για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, κάνοντας λόγο για ένα ιστορικό επίτευγμα.

«Οι προσθήκες πελατών FTTH κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου επιβεβαιώνει τα οφέλη από τις επενδύσεις στις υποδομές και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ΟΤΕ παραμένει η μοναδική ελληνική εταιρεία με πιστοληπτική αξιολόγηση Α- από την S&P, στοιχείο που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αποτυπώνουν τη στρατηγική αυτή. Να θυμίσουμε ότι η πελατειακή βάση FTTH αυξήθηκε στις 687 χιλιάδες συνδέσεις, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό καθαρών προσθηκών (+62 χιλ.), ενώ η κάλυψη του δικτύου επεκτάθηκε σε 2,22 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τη διείσδυση να φτάνει πλέον το 41,7%. O στόχος είναι η κάλυψη να φτάσει σε περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στη σταθερή τηλεφωνία τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,4%, υποστηριζόμενα από τις επιδόσεις των υπηρεσιών FTTH και τηλεόρασης. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV έφτασαν τις 793 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 7,9%, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά περίοδο χαμηλότερης δραστηριότητας για την pay tv. Για την συνέχεια και πέρα από την αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών ο οργανισμός ποντάρει και σε νέες λύσεις συνδεσιμότητας μέσα στο σπίτι όπως τα Wifi Mesh και FTTR (Fiber to the Room) οι οποίες δημιουργούν πρόσθετα έσοδα και βελτιώνουν την εμπειρία πελάτη.

Ρεκόρ νέων συνδέσεων κατέγραψε ο ΟΤΕ και στην κινητή τηλεφωνία, με τη συνδρομητική βάση να αυξάνεται κατά 8%, ενώ οι υπηρεσίες κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με αύξηση εσόδων 2,3%. Το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκαν 62 χιλ. καθαρές νέες συνδέσεις, γεγονός που αποτέλεσε την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων 17 ετών, όπως σημείωσε ο κ. Νεμπής. Προσέθεσε μάλιστα ότι η συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών από την καρτοκινητή στο συμβόλαιο, θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης των εσόδων. Όπως εξήγησε ο κ. Νεμπής στους αναλυτές, για κάθε πελάτη που μεταφέρεται σε πρόγραμμα συμβολαίου το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) αυξάνεται κατά περίπου 5 έως 6 ευρώ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν το 56% της συνολικής βάσης κινητής, αφήνει περιθώρια ανάπτυξης για την συνέχεια. Σημειωτέον ότι η συνολική συνδρομητική βάση υπηρεσιών συμβολαίου ξεπέρασε τα 3,1 εκατ.

Το FWA ως απάντηση στον ανταγωνισμό

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική του οργανισμού καταλαμβάνει πλέον η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA), η οποία κατάφερε να ανακόψει και την διείσδυση της Starlink στην ελληνική αγορά όπως εξήγησε η διοίκηση.

Πλέον οι πελάτες που χρησιμοποιούν FWA αριθμούν τις 119 χιλιάδες, έναντι περίπου 45 χιλιάδων ένα χρόνο πριν, με τον ΟΤΕ να σημειώνει ότι το προϊόν λειτουργεί ως «γέφυρα» για περιοχές όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών ινών, προστατεύοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς του από εναλλακτικές τεχνολογίες.

«Δεν βλέπουμε ακόμη επίπτωση από τη συμφωνία ΔΕΗ – Vodafone»

Όσο για την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Vodafone για τη δημιουργία κοινής εταιρείας οπτικών ινών η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των ερωτήσεων των αναλυτών, ο κ. Νεμπής εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί καμία επιβράδυνση στη μεταφορά πελατών της Vodafone προς το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ. Ωστόσο αναγνώρισε ότι μακροπρόθεσμα ενδέχεται να υπάρξει πίεση στα έσοδα χονδρικής, αλλά υπογράμμισε ότι το μέγεθος αυτής θα εξαρτηθεί από τον βαθμό επικάλυψης του νέου δικτύου με τις υποδομές του ΟΤΕ σημειώνοντας ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις».

Το ICT ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης

Πέρα όμως από τις τηλεπικοινωνίες, η διοίκηση δίνει ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στη δραστηριότητα ICT, η οποία δείχνει να εμφανίζει σήμερα τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του ομίλου.

Στο δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα του τομέα System Solutions αυξήθηκαν κατά 52,1%, ενώ στο εξάμηνο η αύξηση έφθασε το 64,3%, στηριζόμενα τόσο σε έργα του Δημοσίου όσο και σε νέες συμβάσεις με επιχειρήσεις.

Παρότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν να περιορίζονται σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η διοίκηση σημείωσε ότι το κενό θα καλυφθεί από την αυξανόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από τη διεύρυνση της παρουσίας του ΟΤΕ στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε στην ανάληψη έργου ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ για υποδομές data center του ΝΑΤΟ, καθώς και σε νέα συνεργασία με την European Food Safety Authority, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός επεκτείνει σταθερά το αποτύπωμά του στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και εμφανίζεται αισιόδοξος για τη διατήρηση της δυναμικής και το 2027.

Να θυμίσουμε ότι και η ενίσχυση του ICT έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά της πληροφορικής εισέρχεται σε φάση μετασχηματισμού, με εξαγορές, συγχωνεύσεις και δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων που επιδιώκουν να διεκδικήσουν έργα αυξημένης πολυπλοκότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η AI στον πυρήνα του οργανισμού

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημείωσε ο κ. Νεμπής, η AI αποτελεί πλέον «key enabler» της στρατηγικής του ΟΤΕ, με στόχο να ενσωματωθεί στον πυρήνα του δικτύου, στις λειτουργίες της εταιρείας και στις υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Παράλληλα προανήγγειλε την παρουσίαση, μέσα στους επόμενους μήνες, υπηρεσιών AI Calling στα ελληνικά, ενώ ανέφερε ότι ο οργανισμός προχωρά και στην περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση δικτύου, στην πληροφορική και στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η ίδια κατεύθυνση αποτυπώνεται και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπου η διοίκηση κάνει λόγο για σταδιακή εξέλιξη του ΟΤΕ σε μια digital first και στη συνέχεια AI native εταιρεία.

Αμετάβλητο το guidance

Σημειωτέον ότι παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις τηλεπικοινωνίες και τις αλλαγές που συντελούνται τόσο στην αγορά υποδομών όσο και στον κλάδο της πληροφορικής, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Ο ΟΤΕ εξακολουθεί να αναμένει αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 3%, επενδύσεις ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, με έμφαση στις υποδομές FTTH, στο δίκτυο 5G Stand Alone και στο FWA, καθώς και ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Στο δεύτερο τρίμηνο ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών 855,8 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 343,3 εκατ. ευρώ (+3%), καθαρά κέρδη 145 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα λόγω της προγραμματισμένης υποχώρησης της διεθνούς χονδρικής, με την υποκείμενη ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 8%.