Ο Σκλαβενίτης ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ το 2025

Η Σκλαβενίτης σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο πέρυσι. Ο κορυφαίος λιανέμπορος της χώρας παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη, καταγράφοντας αύξηση στις πωλήσεις, τις επενδύσεις και την απασχόληση, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική αγορά και προγραμματίζοντας νέο κύκλο επενδύσεων για τα επόμενα δύο χρόνια.

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Συνολικά, ο όμιλος, που περιλαμβάνει τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart, είχε κύκλο εργασιών 6,13 δισ. ευρώ το 2025, σε σύγκριση με 5,56 δισ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 99,5 εκατ. ευρώ, με καθαρό περιθώριο κέρδους 1,6%, ενώ οι επενδύσεις έφτασαν τα 228 εκατ. ευρώ. Η συνολική μισθοδοσία ήταν 902 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας κοινωνικές ασφαλιστικές εισφορές αξίας 255 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη αποτυπώθηκε και στα λειτουργικά δεδομένα. Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση με 542 καταστήματα, αυξημένα από 539 το προηγούμενο έτος, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός πελατών ανήλθε σε 776.000 από 712.000 το 2024. Το προσωπικό αυξήθηκε σε 42.415 εργαζομένους στο τέλος του έτους, από 39.835 το 2024.

Οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης κατέγραψαν κύκλο εργασιών 5,1 δισ. ευρώ, αυξημένο από 4,65 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 95,9 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 1,9%, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν σε 192,5 εκατ. ευρώ. Η μισθοδοσία έφτασε τα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 220 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ασφαλιστικές εισφορές.

Το δίκτυο της εταιρείας αριθμούσε 460 καταστήματα στο τέλος του 2025, από 457 το 2024. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός πελατών αυξήθηκε στις 683.000 από 638.000, ενώ το προσωπικό ανήλθε σε 35.965 εργαζομένους από 33.957 το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία δημιούργησε περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας το 2025 και επένδυσε συνολικά 38,7 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων της. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχώρησε σε νέα μισθολογική παρέμβαση για περίπου 30.000 εργαζομένους, συνολικού ύψους άνω των 22,2 εκατ. ευρώ. Από την 1η Απριλίου, ο βασικός μισθός καθορίστηκε στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους, με αύξηση στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα μετά τη συμπλήρωση διετίας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του 2025 επικεντρώθηκε στην επέκταση του δικτύου με τρία νέα καταστήματα σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων, στην ανέγερση νέου κέντρου διανομής ξηρού φορτίου επιφάνειας 75.000 τ.μ. στη Φούσα Ασπροπύργου, στη δημιουργία νέου κέντρου διανομής παραγγελιών eMarket στα Σπάτα, καθώς και σε έργα ψηφιακής αναβάθμισης και ενεργειακής βελτίωσης.

Για την περίοδο 2026-2027, η εταιρεία προγραμματίζει να διατηρήσει τις ετήσιες επενδύσεις στα επίπεδα του 2025. Ήδη έχουν ξεκινήσει δύο νέα εταιρικά καταστήματα σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ δύο καταστήματα franchise στην Πάρο εντάχθηκαν στο εταιρικό δίκτυο.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η Σκλαβενίτης παρουσίασε το νέο format καταστημάτων Food to Go, το οποίο εστιάζει σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, γλυκά και παγωτά. Μέχρι σήμερα, λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά σημεία σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Στο επόμενο στάδιο του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, στην περιοχή του Ρέντη, ενός πολυχώρου που θα συνδυάζει γαστρονομία, ψυχαγωγία και πολιτιστικές δραστηριότητες. Επιπλέον, προχωρά στην ανέγερση νέου κέντρου διανομής προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, επιφάνειας 45.000 τ.μ., επίσης στη Φούσα Ασπροπύργου, συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέα και ανακαινισμένα καταστήματα και σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Food to Go μέσω πιλοτικών σημείων και μοντέλου δικαιόχρησης που θα απευθύνεται τόσο σε εργαζομένους της όσο και σε επαγγελματίες της εστίασης.