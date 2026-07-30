Ο-ΣΥΡΙΖΑ-στηρίζει-την-πρωτοβουλία-του-Αντόνιο-Γκουτέρες-για-το-Κυπριακό

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τη σύγκληση διάσκεψης 5+1, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

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Σημειώνει ακόμη: «Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων».

Υπογραμμίζει τέλος ότι «η επανεκκίνηση των συνομιλιών πρέπει να πραγματοποιηθεί από το σημείο όπου αυτές διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και να έχουν την ενεργή υποστήριξη της ΕΕ, η οποία οφείλει να παίξει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης».

- sofokleous10.gr

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