Ο-χρυσός,-οι-κεντρικές-τράπεζες-και-ο-πόλεμος

Ελαφρά άνοδο καταγράφει σήμερα η τιμή του χρυσού μετά και την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς το ασθενέστερο δολάριο στήριξε το πολύτιμο μέταλλο, ενώ η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συντηρούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού καταγράφουν άνοδο κατά 0,3% στα 4.040 δολάρια την ουγκιά.

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Η αγορά χρυσού έχει δοκιμάσει πάντως, σοβαρά την υπομονή των επενδυτών τους τελευταίους μήνες. Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, τις εκτεταμένες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και τις επίμονες ανησυχίες για το παγκόσμιο δημόσιο χρέος, το πολύτιμο μέταλλο δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να ανακτήσει τη δυναμική που οδήγησε την τιμή του χρυσού σε ιστορικά υψηλά στις αρχές του έτους-πάνω από 5.600 δολάρια την ουγκιά.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διατηρείται πλέον πάνω από τα 4.000 δολάρια μετά από πτώση 23%.

«Ο χρυσός έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά και αντιστέκεται στην πτώση, κάτω από αυτό το ψυχολογικό επίπεδο, αυτό το καλοκαίρι», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς πολυτίμων μετάλλων. «Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και το ασθενέστερο δολάριο θα δημιουργούσαν ένα σημαντικά πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τον χρυσό. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν καθαροί αγοραστές του πολύτιμου μετάλλου», προσθέτουν.

Τα πρώτα θετικά μηνύματα

Ήδη, τα πρώτα σημάδια βελτίωσης του κλίματος εμφανίζονται συχνά στις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης χρυσού πολύ πριν φανούν στην ίδια την τιμή του κίτρινου μετάλλου . Οι μετοχές μεγάλων παραγωγών, όπως η Barrick Mining, η Newmont, η Agnico Eagle και η Kinross, έχουν πρόσφατα δείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα παρά την υποχώρηση της τιμής του χρυσού.

Η υποχώρηση των τιμών του χρυσού δεν έχει μειώσει άλλωστε, το ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών, που κατέχουν σήμερα 36.664,5 τόνους στα αποθέματά τους-σχεδόν το ένα πέμπτο όλου του χρυσού που εξορύχθηκε ποτέ από την ανθρωπότητα.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν συσσωρεύσει κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διπλασιάζοντας τον ρυθμό αύξησης των αποθεματικών τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 8.133 τόνους . Ακολουθούν: η Γερμανία με 3.349 τόνους, η Ιταλία με 2.451 τόνους, η Γαλλία με 2.436 τόνους και η Κίνα στην πέμπτη θέση με 2.292,3 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού και του ΔΝΤ

Στις κεντρικές τράπεζες το 17% του χρυσού

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες κατέχουν συνολικά το 17% των 219.890 τόνων χρυσού που έχει εξορύξει η ανθρωπότητα σε όλη την ιστορία της», εξηγεί ο Πολ Χόφμαν, αναλυτής στην BestBrokers.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές χρυσού φέτος είναι η Πολωνία, το Ουζμπεκιστάν και η Κίνα, με καθαρές αγορές 63,6 τόνων, 32,7 τόνων και 25,2 τόνων αντίστοιχα. ‘

Αντίθετα, οι τρεις κεντρικές τράπεζες που έχουν πουλήσει τον περισσότερο χρυσό είναι της Τουρκίας, με 81 τόνους καθαρών πωλήσεων, της Ρωσία, με 34,1 τόνους, και της Βουλγαρίας, με 1,9 τόνους. Η Τουρκία πουλάει χρυσό με επιταχυνόμενο ρυθμό σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη λίρα.

Όσο για τη Ρωσία, αναγκάζεται να προχωρά σε πωλήσεις χρυσού για να συντηρήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς αποδυναμώνεται η οικονομία της όλο και περισσότερο.

Το 44% του χρυσού σε κοσμήματα

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού εξηγεί ότι η μεγαλύτερη ποσότητα του πολύτιμου μετάλλου που έχει ήδη εξορυχθεί διακρατείται σε κοσμήματα- 97.650 τόνους ή 44% του συνόλου- ενώ ο χρυσός σε ράβδους και κέρματα που δεν διακρατούνται από κεντρικές τράπεζες αντιπροσωπεύει το 21%, ή 46.950 τόνους. Εκτιμάται ότι το 10% του χρυσού σε κυκλοφορία χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και τεχνολογικές εφαρμογές, ένα άλλο 5% διακρατείται από ιδρύματα ως αντισυμβαλλόμενο για εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά προϊόντα και το 2% διακρατείται από ETF που χρησιμοποιούν φυσικό χρυσό ως υποκείμενο περιουσιακό τους στοιχείο.

«Σε τρέχουσες τιμές, αυτά τα αποθέματα αξίζουν ήδη 4,78 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που υπερβαίνει το ετήσιο ΑΕΠ της Γερμανίας, της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, και ουσιαστικά ολόκληρη την αξία εταιρειών όπως η Alphabet και η Microsoft», επισημαίνει ο Χόφμαν.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Κόλπο

Η υποχώρηση της τιμής του χρυσού τους τελευταίους μήνες έχει συνδεθεί με προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό λόγω του αντίκτυπου του πολέμου στον Κόλπο στις τιμές του πετρελαίου και, κατά συνέπεια, για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed. Αυτές οι προσδοκίες μειώνουν την ελκυστικότητα του χρυσού σε σύγκριση με άλλα περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις σε αυτό το πλαίσιο, όπως τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου.

«Η αγορά χρειάζεται μια ουσιαστική επίλυση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προτού αρχίσει να στοιχηματίζει σε χρυσό πέρα ​​από το εύρος των 4.000-4.200 δολαρίων», εξηγεί ο Τζάστιν Λιν, αναλυτής στα ETFs Global X. Εξηγεί ότι «οι αποδόσεις και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα παραμείνουν υψηλές όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και αυτός είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την τιμή του πολύτιμου μετάλλου».