Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην ελληνική αγορά

Η ΔΕH blue γιορτάζει πέντε χρόνια αδιάλειπτης ανάπτυξης και επενδύσεων στη βιώσιμη κινητικότητα, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερα από 4.700 δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα και Ρουμανία. Με σύγχρονες υποδομές και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να προάγει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, εστιάζοντας στην αναβαθμισμένη εμπειρία των οδηγών.

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Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην ελληνική αγορά

Η ΔΕΗ blue διαθέτει πλέον άνω των 3.300 σημείων φόρτισης σε περισσότερες από 970 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στη χώρα. Το δίκτυο περιλαμβάνει πάνω από 600 σημεία ταχυφόρτισης DC/HPDC και 46 ΔΕH blue Hubs σε στρατηγικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενισχύοντας την πρόσβαση στη δημόσια φόρτιση σε όλη τη χώρα. Οι υποδομές έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον, η ΔΕΗ blue διευρύνει συνεχώς την παρουσία της σε νέες τοποθεσίες. Από τον προηγούμενο χειμώνα, λειτουργούν συνολικά 54 σημεία φόρτισης στα επτά μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, ενισχύοντας τις υποδομές ηλεκτροκίνησης σε δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς.

Δυναμική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η ανάπτυξη της ΔΕΗ blue επεκτείνεται και εκτός Ελλάδας. Στη Ρουμανία, το δίκτυο PPC blue περιλαμβάνει πάνω από 1.400 σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 450 τοποθεσίες, καλύπτοντας όλες τις 41 περιφέρειες της χώρας.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή της ΔΕΗ blue στο ChargeUp Europe, την ένωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επίπεδο Ευρώπης, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Αναβαθμισμένη εμπειρία για τους οδηγούς

Η εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android, δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση για ταχυφορτιστές, να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους μέσω της υπηρεσίας PPC blueTrips, να αποκτούν πρόσβαση σε προνόμια και ανταποδοτικά προγράμματα, καθώς και να χρησιμοποιούν το δίκτυο σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Επιπλέον, η PPC blue RFID κάρτα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στη διαδικασία φόρτισης, επιτρέποντας στους χρήστες να ξεκινούν την φόρτιση χωρίς τη χρήση της εφαρμογής. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα επιβράβευσης Recharge | Reward, το οποίο προσφέρει αποκλειστικά προνόμια στους οδηγούς που χρησιμοποιούν το δίκτυο της ΔΕΗ blue.

Παράλληλα, η 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη εξασφαλίζει άμεσες λύσεις και ποιοτική εξυπηρέτηση, παρέχοντας στους οδηγούς τη βοήθεια που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή.