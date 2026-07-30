Πετρέλαιο κίνησης: Έως τέλος Αυγούστου η επιδότηση στην αντλία – Στα 8 λεπτά το λίτρο η έκπτωση προ ΦΠΑ

Δημοσιονομικό κόστος 29 ευρώ. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση.

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Από την 1η Αυγούστου 2026 ενεργοποιείται ξανά το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος μετακινήσεων και μεταφορών.

Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, η επιδότηση επεκτείνεται για το διάστημα από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Για όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, η ενίσχυση παραμένει στα 8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης, προ ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ η επιδότηση ανέρχεται σε 10 ευρώ το λίτρο ενώ συνολικά φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια η οποία εφαρμόζεται έως το τέλος Αυγούστου.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη του μέτρου, καθώς η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζει να επιβαρύνει τόσο το κόστος των μετακινήσεων όσο και το μεταφορικό κόστος, με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 29 εκατ. ευρώ ενώ η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις υπό κατανομή πιστώσεις των Γενικών Κρατικών Δαπανών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,049 ευρώ το λίτρο έναντι 1,648 ευρώ την 1η Ιουλίου 2026.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2,238 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα έχει διαμορφωθεί στα 2,136 ευρώ, στην Κέρκυρα κινείται πάνω από τα 2,1 ευρώ το λίτρο και στη Λευκάδα στα 2,120 ευρώ το λίτρο.

Την ανηφόρα έχει πάρει το πετρέλαιο κίνησης και σε ηπειρωτικές περιοχές. Για παράδειγμα στην Ευρυτανία η μέση τιμή του ντίζελ έχει φτάσει στα 2,119 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους τουριστικούς προορισμούς.