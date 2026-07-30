Πιερρακάκης: Τα νησιά δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της – Σε εξέλιξη 504 έργα ύψους 5,2 δισ. στο Νότιο Αιγαίο

Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου στην εκδήλωση «4 Περιφέρειες, ένα όραμα», που διοργανώθηκε από τις τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο.

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Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου στην εκδήλωση «4 Περιφέρειες, ένα όραμα», που διοργανώθηκε από τις τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Ο υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια των πυροσβεστών στην Κρήτη και τη συμπαράστασή του στους κατοίκους που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη μεγάλη δοκιμασία που βίωσε η Ρόδος πριν από λίγα χρόνια. Όπως είπε, η γρήγορη ανάκαμψη του νησιού αποτέλεσε παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, τις υπηρεσίες, τους εθελοντές και την τοπική κοινωνία.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τη νησιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Όπως ανέφερε, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, της καθαρής ενέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό πόλο της χώρας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα, ενώ επισήμανε πως μαζί με την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά οι τρεις περιφέρειες ξεπερνούν το 60% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στα νησιά, μέσα από περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της καινοτομίας, διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πραγματική επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το κατά πόσο ένας νέος άνθρωπος θα μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί τη ζωή του. Για να συμβεί αυτό, όπως είπε, απαιτούνται κρίσιμες υποδομές όπως έργα ύδρευσης, ενέργειας, λιμάνια, αεροδρόμια, ασφαλείς οδικοί άξονες, ψηφιακά δίκτυα, σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων και ισχυρή πολιτική προστασία.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι μέχρι το 2030 οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα αυξηθούν από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 στα 4,2 δισ. ευρώ, ενώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2030 διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 23 δισ. ευρώ. Για το Νότιο Αιγαίο σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 504 έργα συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ, με σημαντικές παρεμβάσεις στους τομείς της ύδρευσης, των υποδομών και της συνδεσιμότητας.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμανε ότι η πολιτική συνοχής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη νέα προγραμματική περίοδο, τονίζοντας πως η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να ενισχυθεί αφήνοντας πίσω τις περιφέρειες και ιδιαίτερα τα νησιά. Παράλληλα υπενθύμισε ότι στο Ecofin υποστήριξε τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης για τα καύσιμα της ναυσιπλοΐας, εκτιμώντας ότι μια πρόωρη επιβάρυνση θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών για τους κατοίκους των νησιών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την κοινή πρωτοβουλία των τεσσάρων νησιωτικών Περιφερειών, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αποκτήσουν ισχυρότερη φωνή τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες και να αναδείξουν τη νησιωτικότητα ως ισχυρό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. «Τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Δεν είναι η άκρη της Ευρώπης, είναι η πρώτη γραμμή στο μέλλον της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χατζημάρκος: «Οι τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες αποτελούν τη μεγαλύτερη νησιωτική δύναμη της Ευρώπης»

Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ενιαίας και ισχυρής φωνής για τη νησιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση «4 Περιφέρειες, ένα όραμα», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Ρόδο.

Ο κ. Χατζημάρκος ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον από τις πυρκαγιές. Όπως σημείωσε, οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτές τις ημέρες πολλές χώρες της Ευρώπης αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη για στενότερες συνεργασίες, συνεννόηση και συνένωση δυνάμεων.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, τόνισε ότι η απόφαση να παρουσιαστούν με κοινές θέσεις στις Βρυξέλλες αποτελεί σημαντική αλλαγή στη διεκδίκηση μιας ουσιαστικής ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής.

«Τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες της Ελλάδας συνιστούν μια δύναμη πυρός σε ό,τι αφορά τη νησιωτικότητα της Ευρώπης. Είναι η μεγαλύτερη νησιωτική δύναμη στην Ευρώπη, πολύ περισσότερο όταν είναι ενωμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση άφηνε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τις δικές τους νησιωτικές πολιτικές, χωρίς να υπάρχει ένα ενιαίο και συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πλέον, όπως είπε, στις Βρυξέλλες έχει ανοίξει η συζήτηση για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την κοινή παρουσία των ελληνικών νησιωτικών Περιφερειών.

Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στη λογική του εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ Περιφερειών και νησιών, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική διεκδίκηση δεν είναι μια «άσκηση ακτιβισμού», αλλά προϋποθέτει συγκροτημένες παρεμβάσεις, σοβαρή παρουσία, συνεργασίες και κατανόηση των διαφορετικών αναγκών κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, συγκρίνοντας τη δύσκολη δημοσιονομική περίοδο πριν από μία δεκαετία με το σημερινό Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ύψους 23,5 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή αυτή επιτεύχθηκε με σχέδιο, οργάνωση, εργασία και δημοσιονομική πειθαρχία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι αυτό που ζητά από τους πολίτες είναι «μόνο μνήμη», ώστε να μην ξεχνιούνται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα, αλλά και η πορεία που ακολούθησε για να φτάσει στη σημερινή θέση.

-_ΜΠΕ