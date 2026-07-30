Πορτογαλία:-Η-κυβέρνηση-προωθεί-νομοσχέδιο-για-την-επιβολή-φόρου-στα-υπερκέρδη-των-εταιρειών-ενέργειας

Η πορτογαλική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα σχέδιο νόμου για τη θέσπιση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τον πετρελαϊκό τομέα, η οποία θα αφορά τα υπερκέρδη που αποκόμισαν εταιρείες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου το 2026.

«Τα έσοδα προορίζονται για τη στήριξη νοικοκυριών και των τομέων που επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων», σύμφωνα με δελτίο Τύπου για τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Θα χρηματοδοτηθούν επίσης επενδύσεις για την «απανθρακοποίηση της οικονομίας».

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Πρόταση 5 ευρωπαϊκών για φορολόγηση των υπερκερδών

Τον Απρίλιο, η Πορτογαλία και άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η Ισπανία, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ιταλία – είχαν προτείνει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, ως αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι υπουργοί Οικονομικών των πέντε ευρωπαϊκών κρατών είχαν επισημάνει σε επιστολή τους προς τον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, ότι αντίστοιχος έκτακτος φόρος είχε επιβληθεί το 2022 για την αντιμετώπιση του ράλι των τιμών ενέργειας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

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