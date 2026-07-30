Ρεκόρ κερδών για τη Seanergy στο δεύτερο τρίμηνο

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ηγετική ναυτιλιακή εταιρεία με εξειδίκευση στον τομέα των πλοίων Capesize και εισηγμένη στο NASDAQ από το 2008, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026. Επιπλέον, η Εταιρεία γνωστοποίησε τη διανομή μερίσματος ύψους $0,35 ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, που αποτελεί το 19ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα προς τους μετόχους της.

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Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε $55,7 εκατ., συγκριτικά με $37,5 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε $26,2 εκατ. και $28,5 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με $2,9 εκατ. και $3,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε $39,3 εκατ. και $41,5 εκατ. αντίστοιχα, σε σχέση με $17,4 εκατ. και $18,3 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2025. Το TCE του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα $32.355, σημειώνοντας αύξηση 63% σε ετήσια βάση.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε $97,8 εκατ. συγκριτικά με $61,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $35,9 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε $42,0 εκατ., σε αντίθεση με καθαρή ζημιά $4,0 εκατ. και προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά $1,7 εκατ. αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε $69,6 εκατ., αυξημένο κατά 165%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε $1,96, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 υπήρξαν προσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή ύψους $0,09. Το TCE του στόλου ανήλθε σε $28.244, με αύξηση 69%.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε $59,5 εκατ. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε $294,9 εκατ., σε σχέση με λογιστική αξία του στόλου $542,3 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11% φτάνοντας τα $313,1 εκατ., ενισχυμένα κατά $31,7 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 2025.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, (φωτό) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Η Seanergy κατέγραψε ιστορικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη $26,2 εκατ. και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted EPS) $1,32, αναγνωρίζοντας την ισχυρή της απόδοση στον εισηγμένο τομέα ξηρού φορτίου. Για το πρώτο εξάμηνο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε $1,96, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή μας στα πολύ μεγάλα φορτηγά πλοία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα $0,35 ανά μετοχή, το 19ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα προς τους μετόχους μας. Από το 2021, η Seanergy έχει επιστρέψει στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς τίτλων συνολικά $108,4 εκατ.

Πρόσφατα, επιβεβαιώσαμε την απόκτηση δύο επιπλέον πλοίων Capesize ιαπωνικής κατασκευής, ενός νεότευκτου και ενός πλοίου του 2022, με συνολική τιμή περίπου 130 εκατ. δολαρίων, που θα παραληφθούν το 2029. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον οκτώ σύγχρονα πλοία, με συνολική επένδυση περίπου 591 εκατ. δολαρίων και τέσσερις παραδόσεις εντός του 2027.

Σημαντική είναι η εξασφάλιση πολυετών ναυλώσεων για τρία από τα νεότευκτα πλοία που αναμένονται το 2027, με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν σταθερό ναύλο που καλύπτει τα συνολικά ημερήσια κόστη των πλοίων, καθώς και profit-sharing με ουσιαστική συμμετοχή στην ανοδική πορεία της αγοράς.

Για τον υπάρχοντα στόλο, έχουμε ήδη εξασφαλίσει σταθερό ναύλο για περίπου το 55% των υπολειπόμενων ημερών του 2026 στα επίπεδα των $30.800, διασφαλίζοντας σημαντική ορατότητα όσον αφορά τις ταμειακές μας ροές ενώ παράλληλα διατηρούμε ουσιαστική συμμετοχή στην ισχυρή αγορά Capesize.

Με βάση τις μετατροπές σε σταθερό επίπεδο καθώς και τα επίπεδα των FFA, το εκτιμώμενο TCE για το τρίτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να είναι περίπου $30.700, ενισχύοντας περαιτέρω την θετική προοπτική κερδοφορίας μας.

Η επιτυχής έκδοση του εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα διευρύνει τις πηγές κεφαλαίων μας και συμπληρώνει τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις μας. Η πενταετής διάρκεια της έκδοσης χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές κεφαλαίου συμβαδίζει με το πρόγραμμα πληρωμών των νεότευκτων πλοίων.

Η αγορά Capesize παρέμεινε ισχυρή κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με αυξημένες εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος, βωξίτη και άνθρακα από την Κίνα, σε συνδυασμό με περιορισμένη αύξηση του παγκόσμιου στόλου. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, με ισχυρή ζήτηση πρώτων υλών και χαμηλά επίπεδα παραγγελιών νέων πλοίων.

Η στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει σταθερή: ισχυρή κερδοφορία του στόλου μας, επιλεκτικές επενδύσεις σε σύγχρονα πλοία και συνεπείς διανομές στους μετόχους μας, τοποθετώντας τη Seanergy σε ισχυρή θέση με σημαντική δυναμική για το μέλλον.