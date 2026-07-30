Σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα τα νερά του Ρήνου – Εκτοξεύεται το κόστος μεταφοράς φορτίων

Τα ποτάμια φορτηγά πλοία αναγκάζονται να ταξιδεύουν заφορτωμένα μόλις στο 15% με 20% της μέγιστης χωρητικότητάς τους.

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Η παρατεταμένη ζέστη και η ανομβρία στη Γερμανία οδηγούν και πάλι τη στάθμη του ποταμού Ρήνου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, παρότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (WSV), το πλωτό βάθος στο κρίσιμο σημείο του Kaub, κοντά στο Κόμπλεντς, διαμορφώθηκε την Πέμπτη στα μόλις 29 εκατοστά, πλησιάζοντας το ιστορικό χαμηλό των 25 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 2018. Η υπηρεσία εκτιμά ότι η στάθμη ενδέχεται να υποχωρήσει έως και τα 26 εκατοστά τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να σπάσει το αρνητικό ρεκόρ.

Τα εμπορικά πλοία απαιτούν συνήθως πλωτό βάθος περίπου 1,5 μέτρου για να ταξιδεύουν πλήρως φορτωμένα. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα πλοία κινούνται με σημαντικά μειωμένο φορτίο, γεγονός που αυξάνει το μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Ο Roberto Spranzi, διευθυντής της γερμανικής ναυτιλιακής κοινοπραξίας DTG, η οποία διαχειρίζεται περίπου 100 φορτηγά πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ανέφερε ότι τα πλοία ταξιδεύουν σήμερα φορτωμένα μόλις κατά περίπου 20% της χωρητικότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται τέσσερα έως πέντε φορές περισσότερα πλοία για να μεταφερθεί ο ίδιος όγκος εμπορευμάτων.

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί στο κόστος μεταφοράς. Σύμφωνα με εμπόρους εμπορευμάτων, το κόστος μεταφοράς με δεξαμενόπλοια ποταμού από το Ρότερνταμ προς την Καρλσρούη αυξήθηκε στα 145-150 ευρώ ανά τόνο, από περίπου 45 ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Ο Ρήνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας τη διακίνηση σιτηρών, μεταλλευμάτων, άνθρακα, ορυκτών και πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης.

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ξηρασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα επανέρχονται, καθώς το καλοκαίρι του 2022 η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του Ρήνου είχε προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην τροφοδοσία της γερμανικής βιομηχανίας και προβλήματα στην παραγωγή.