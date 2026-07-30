Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο πριν το καλοκαίρι – Ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης μέχρι τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

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Υπό το βάρος της απώλειας τριών πυροσβεστών και του πύρινου εφιάλτη που ζει η χώρα πραγματοποιείται σήμερα η τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Δύο από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, την ώρα της μάχης με τις φλόγες, ενώ ένας ακόμη κατέληξε στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

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Ο πρωθυπουργός, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στην τραγωδία που έπληξε το Πυροσβεστικό Σώμα, να εκφράσει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και να σημειώσει τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα μέτωπα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αξιοποιήσει τη συνεδρίαση για να παρουσιάσει έναν συνολικό οδικό χάρτη των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και των καθηκόντων των υπουργών μέχρι τις εκλογές, για τις οποίες σταθερά επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Η προτροπή του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του κόμματος να κινούνται στις περιφέρειές τους σαν να πρόκειται οι εκλογές να γίνουν αύριο, προκάλεσε ανησυχία ότι αυτό μπορεί να εκληφθεί από τα κυβερνητικά στελέχη ως αφορμή για να «κατεβάσουν τα μολύβια» και να αφοσιωθούν κατά προτεραιότητα στο κυνήγι του σταυρού. Ιδιαίτερα όσοι θεωρούν ότι κατεβαίνουν ως υποψήφιοι σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές περιφέρειες. Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της πολλή και κρίσιμη δουλειά μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να κλείσουν μιας σειρά από εκκρεμότητες του προγράμματος με το οποίο κέρδισε τις εκλογές του 2023. «Το σύνθημα “το είπαμε, το κάνουμε” εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα και σε καμιά περίπτωση δεν νοείται ότι η κυβέρνηση θα εκπέμψει σήμα αδράνειας» αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιστήσει την προσοχή των κυβερνητικών στελεχών ενόψει διακοπών, που σε κάθε περίπτωση θα είναι ολιγοήμερες και να ζητήσει συνεννόηση ώστε να υπάρχει πάντοτε κάποιος πίσω, υπουργός, αναπληρωτής ή υφυπουργός, για την αντιμετώπιση των θεμάτων που πιθανών θα προκύψουν.

Τα κυβερνητικά στελέχη έχουν, επίσης, δύο εκκρεμότητες μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η πρώτη αφορά τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, στα οποία έχει αναφερθεί κατ’επανάληψη ο κ. Μητσοτάκης και για τα οποία ήδη γίνεται δουλειά σε εντατικούς ρυθμούς και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η δεύτερη εκκρεμότητα με την οποία έχουν επιφορτιστεί, αφορά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων και επεξεργασμένων προτάσεων που θα συμπεριληφθούν στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι όσον αφορά τις οικονομικές παροχές, προτεραιότητα θα δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που αφορά τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την πορεία της χώρας μέχρι το 2030 και θα αποτελέσει τη βάση του προεκλογικού προγράμματος. Οπότε, όλα τα υπουργεία καλούνται να έχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου επεξεργασμένες προτάσεις για το εύρος αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου αυτές να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σχέδιο, που θα παρουσιαστεί στη συμπρωτεύουσα.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται η κυβέρνηση να επιστρέψει σε ρυθμούς πλήρους λειτουργίας.

Στην ατζέντα του σημερινού υπουργικού ξεχωρίζει η εισήγηση για τη σύσταση κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, ένα θέμα στο οποίο επανέρχεται σταθερά ο πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες. Θα συζητηθούν επίσης οι πολιτικές για την οδική ασφάλεια, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα κ.λπ..

- sofokleous10.gr

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