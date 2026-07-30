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    Thursday, July 30
    Στα-58,7-εκατ.-ευρώ-το-μετοχικό-κεφάλαιο-της-alter-ego-media-μετά-την-ΑΜΚ
    Στα 58,7 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Alter Ego Media μετά την ΑΜΚ

    Στα 58,7 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Alter Ego Media μετά την ΑΜΚ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 58.719.102 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

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    Η Alter Ego Media ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος και την πιστοποίηση της μερικής καταβολής της, το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον σε 58.719.102 ευρώ.

    Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 58.719.102 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

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