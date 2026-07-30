Συμφωνία 400 εκατ. ευρώ ΕΤΕ – Dromeus για εμπορικά ακίνητα

Με τη συμφωνία, η Dromeus θα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών (investment advisory) και διαχείρισης ακινήτων (asset management).

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Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate – CRE), υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τη συμφωνία, η Dromeus θα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών (investment advisory) και διαχείρισης ακινήτων (asset management). Επιπλέον, η συναλλαγή περιλαμβάνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων έναντι τιμήματος 400.000 ευρώ.

Όπως τονίζεται, η επίπτωση της συναλλαγής στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) της ΕΤΕ εκτιμάται σε λιγότερο από 0.1% με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2026.

«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της διενέργειας του συνήθους ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), της υπογραφής των οριστικών συμβατικών εγγράφων και της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών/ρυθμιστικών εγκρίσεων» καταλήγει.