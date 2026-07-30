Συνεργασία ENTERPRISE GREECE – ΣΕΠΕΕ στην έκθεση ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας

Η συνεργασία ENTERPRISE GREECE – ΣΕΠΕΕ στην Διεθνή έκθεση MUNICH FABRIC START (14-16/07/26) στο Μόναχο είχε σημαντικά αποτελέσματα για την προώθηση της εξωστρέφειας στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας.

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Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχής συνεργασία μεταξύ ENTERPRISE GREECE και ΣΕΠΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στην εν λόγω έκθεση.

Συνολικά, 11 επιχειρήσεις του τομέα ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας συμμετείχαν στην MUNICH FABRIC START, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση υφασμάτων, αξεσουάρ και πρώτων υλών για ένδυση στη Γερμανία και στις γερμανόφωνες χώρες (Αυστρία – Ολλανδία – Ελβετία). Κατά την έκθεση του Ιουλίου, πάνω από 6.500 αγοραστές από 32 χώρες την επισκέφτηκαν, ενώ οι εκθέτες πλησίασαν τους 650.

Τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των 11 επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την προώθηση των εξαγωγών του τομέα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν 345 εμπορικές συναντήσεις με ξένους αγοραστές, οι οποίες οδήγησαν σε παραγγελίες ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η αλυσίδα ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εξωστρεφείς τομείς της χώρας, με συνολική αξία εξαγωγών 1,7 δισ. ευρώ.

Η επόμενη έκθεση MUNICH FABRIC START είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από 20 έως 22 Ιανουαρίου 2027.