Τράπεζα Πειραιώς: Ικανό pipeline δανείων για το δεύτερο εξάμηνο

Η σταθερή δανειακή δυναμική που προβλέπεται να διατηρήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το τέλος της χρονιάς αποτελεί τον πυλώνα της αναθεώρησης του στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους σε περίπου €2 δισ., σε σύγκριση με τα €1,9 δισ. της αρχικής εκτίμησης, με τη διοίκηση να «κλειδώνει» την ανανεωμένη πρόβλεψη παρά τη γενικά συντηρητική στάση που υιοθέτησε κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, κατά τη χθεσινή του επικοινωνία με τους αναλυτές, τόνισε ότι η επιλογή να μην συμπεριληφθεί προς το παρόν το πλήρες αναμενόμενο όφελος στις ετήσιες προβλέψεις συνδέεται αποκλειστικά με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και το ρευστό περιβάλλον, με τυχόν επιπλέον ενέργειες να μετατίθενται για το φθινόπωρο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Παρ’ όλα αυτά, η αναβάθμιση του στόχου για τα έσοδα από τόκους δείχνει ότι η διοίκηση θεωρεί τη δυναμική αρκετά ισχυρή για να την τυποποιήσει ήδη από τώρα.

Ο κ. Μεγάλου πρόσθεσε ότι η αναβάθμιση προέρχεται από τη δυναμική ανάπτυξη του ενεργητικού. Στο δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα €509 εκατ. από €481 εκατ. του προηγούμενου τριμήνου (+6% τριμηνιαίως και +7% ετησίως), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών (~€489 εκατ.). Αυτή η επίδοση στηρίχθηκε στην πιστωτική επέκταση, στην ανατιμολόγηση, στο μεγαλύτερο ημερολογιακά τρίμηνο και στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, όπου οι παράγοντες αυτοί αντιστάθμισαν την αρνητική επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων και περιθωρίων.

Η προοπτική για το μέλλον βρίσκεται στο pipeline του δεύτερου εξαμήνου. Η τράπεζα υπολογίζει σε εκταμιεύσεις περίπου €1 δισ. από τις ήδη συμβασιοποιημένες δανειοδοτήσεις του RRF έως τις αρχές του 2027, ενισχύοντας ένα ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο. Στο πρώτο εξάμηνο, το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων ανήλθε σε €39 δισ. (+9% ετησίως), με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,8 δισ., ενώ η τράπεζα συνεχίζει να κινείται προς την επίτευξη του ετήσιου στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των €3 δισ.

Η δανειακή αυτή δυναμική συνδέεται άμεσα με τον δείκτη καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,2%, ξεπερνώντας τον αρχικό ετήσιο στόχο περίπου 2,1%. Έτσι, ο στόχος για το NIM αναβαθμίζεται σε περίπου 2,2%, ευθυγραμμίζοντας τη με την αναθεώρηση των εσόδων από τόκους.

Η αναβάθμιση των εσόδων από τόκους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο ανοδικών αναθεωρήσεων που ανακοίνωσε η διοίκηση, καθώς παράλληλα αναβαθμίστηκαν οι στόχοι για τα έσοδα από προμήθειες (σε ~€850 εκατ. από €800 εκατ.) και για την εξέλιξη του δείκτη CET1 (άνω του 13% από 13% αρχικά). Αντίθετα, ο στόχος για το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναθεωρήθηκε ανοδικά σε περίπου 0,60% από 0,45%, κυρίως λόγω της επίπτωσης από δάνεια του νόμου Κατσέλη και της αναπροσαρμογής των μακροοικονομικών σεναρίων.

Παρά την θετική εικόνα των μεγεθών, το κεντρικό μήνυμα του κ. Μεγάλου παραμένει η προσοχή όσον αφορά τη μετάφρασή τους σε δεσμευτικούς στόχους: αν και τα αποτελέσματα του εξαμήνου δημιουργούν βάσεις για την υπέρβαση του στόχου κερδών ανά μετοχή (στα €0,47 στο εξάμηνο, σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου των €0,90), η διοίκηση αποφάσισε να μην ενσωματώσει το σχετικό όφελος, διατηρώντας «στάση αναμονής» έως το φθινόπωρο.