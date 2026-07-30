Τράπεζα-της-Αγγλίας:-Διατήρησε-τα-επιτόκια-στο-3,75%,-αλλά-φοβάται-τον-πληθωρισμό

Η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ωστόσο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) έστειλε ένα πιο «σκληρό» μήνυμα προς τις αγορές, καθώς αυξήθηκαν οι φωνές που ζητούν νέα αύξηση του κόστους δανεισμού.

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Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-3, έναντι 7-2 στην προηγούμενη συνεδρίαση, γεγονός που δείχνει ότι εντείνονται οι ανησυχίες στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού.

Τρία μέλη ζήτησαν νέα αύξηση επιτοκίων

Τα μέλη της επιτροπής Μέγκαν Γκριν, Χιου Πιλ και Κάθριν Μαν τάχθηκαν υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν αυξημένοι.

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Αγγλίας υπογράμμισε ότι όλα τα μέλη συμφώνησαν πως οι κίνδυνοι γύρω από τις τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να είναι ανοδικοί, παρά την αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού.

Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Αν και ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 2,6% τον Ιούνιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, αρκετοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να ανατραπεί.

Η Μέγκαν Γκριν σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο εδώ και περίπου πέντε χρόνια και προειδοποίησε πως νέοι κίνδυνοι στην πλευρά της προσφοράς, όπως ένα δεύτερο ενεργειακό «σημείο συμφόρησης» στην Ερυθρά Θάλασσα και οι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις πιέσεις στις τιμές.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Χιου Πιλ, υποστήριξε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές τιμές ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από όσο εκτιμάται σήμερα.

Όπως ανέφερε, μια προληπτική αύξηση των επιτοκίων θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι η Τράπεζα της Αγγλίας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές βλέπουν σήμα για επικείμενες αυξήσεις

Μετά την ανακοίνωση, η στερλίνα κατέγραψε οριακή άνοδο έναντι του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση ως πιο αυστηρή από ό,τι ανέμεναν.

Ο οικονομολόγος της Aberdeen, Φέλιξ Φέδερ, επισήμανε ότι η αύξηση των διαφωνούντων από δύο σε τρία μέλη δείχνει πως οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξαπλώνονται πλέον στο εσωτερικό της Επιτροπής, αυξάνοντας την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων εάν οι πιέσεις στις τιμές δεν υποχωρήσουν.

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του Σάιμον Ντάνγκουρ, αναπληρωτή επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της Goldman Sachs Asset Management, ο οποίος σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα επιλέγει προς το παρόν να περιμένει, αλλά μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα ακόμη και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι, παρά τη βελτίωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, η γεωπολιτική αστάθεια και οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.