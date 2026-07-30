ΧΑ:-Στις-2542-μονάδες-η-πλησιέστερη-αντίσταση-για-το-ΓΔ

Άνοδο κατά 0,75% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2540,06 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 354,2 εκ. ευρώ.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Πειραιώς για το 1ο εξάμηνο που ανακοινώθηκαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης έδωσαν φτερά στου αγοραστές που ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλίας.

Αντιμετωπίζοντας ωστόσο αντίσταση στην περιοχή των 2542 μονάδων την οποία ξεπέρασαν στο κλείσιμο των 5μμ, όχι όμως και στις δημοπρασίες. Με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (MOH, Helleniq Energy, Jumbo). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις τω 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,866% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,32%) με την Εθνική (+1,21%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+2,89%), η ΜΟΗ (+4,58%), το Jumbo (+2,79%), η Cenergy (+1,27%), το ΔΑΑ (+1,56%), ο Aktor (+2,06%), Allwyn (+1,53%) και οι E.I.S. (+4,89%) με την Q & R (+5,77%) & την Qualco (+2,04%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Κύπρου (-1,47%), η Optima (-1,35%) και η ΕΛΧΑ (-0,55%). Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν. Η Eurobank, η Εθνική, η Optima Bank, o Titan, η ΕΧΑΕ και η Μοτοδυναμική ανακοινώνουν σήμερα τα εξαμηναία αποτελέσματά τους.H Federal διατήρησε σταθερά τα επιτόκια για τέταρτη φορά το 2026 με τον Κέβιν Γουόρς να δηλώνει ότι δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για τον πληθωρισμό.

Ο Γ.Δ. συνέχισε την ανοδική του πορεία, «κλείνοντας» το καθοδικό χάσμα των 2542 μονάδων, που παραμένει η πλησιέστερη αντίσταση.

Επιχειρηματικά νέα

OTE: νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του δίνει η Eurobank Equities, η οποία αναβαθμίζει τον στόχο στα €19,60 από €17,80 προηγουμένως, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση Hold. Κέρδισε σύμβαση για data center με το ΝΑΤΟ, αξίας €45 εκ. Ο όμιλος επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Αρχή EFSA. Αποτελέσματα 6μηνου: Με Κ.Ε. €1. 674 εκ. (+2,5%), προσαρμοσμένο EBIDTA στα €662,3 εκ. (+2,9%), στα €379,9 εκ. το EBIT (+3,2%), μειωμένες ελεύθερες ταμιακές ροές που αναμένεται να αυξηθούν στο 2ο εξάμηνο. Στη διείσδυση οπτικών ινών επικεντρώνει το επενδυτικό πρόγραμμα.

Πειραιώς 1ο εξάμηνο: Κέρδη μ.φ. €617 εκ. (+10,4%), Καθ. τόκοι €990 εκ. (+3,7%), δείκτης NPE 2,2%, δείκτης CET1 12,8%, δείκτης ROE 15,7%, +1,8 δις. η πιστωτική επέκταση, +9% οι καταθέσεις. Στάση αναμονής από Πειραιώς σε νέο guidance λόγω αβεβαιότητας.

Q & R: η Piraeus Securities αναθεωρεί την αποτίμηση της στα €66,7 εκατ. έναντι €49. Tιμή στόχος το 1,90€, σύσταση «Outperform».

Metlen: στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την προμήθεια γαλλίου σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, αλλά και τις ευρύτερες προοπτικές που ανοίγει για την Ελλάδα και την Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Game changer, λέει η Axia/Alpha Bank.

Qualco: Απέκτησε το 60% της Lever Development Consultants. Ενισχύει την παρουσία του στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

TITAN: Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος στο α’ εξάμηνο του 2026, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 6,9% (σε συγκρίσιμη βάση) στα €1,42 δισ., τα EBITDA κατά 8,7% (σε συγκρίσιμη βάση) στα €312 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα €153,2 εκατ. +16% (σε συγκρίσιμη βάση). Παράλληλα, η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για το 2026, εκτιμώντας υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Optima Bank: Ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα α’ εξαμήνου, με καθαρά κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ (+29% ετησίως), ενώ διατήρησε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε δάνεια και καταθέσεις. Μετά τις επιδόσεις του εξαμήνου, η διοίκηση αναβάθμισε το guidance για το 2026, προβλέποντας καθαρά κέρδη άνω των 210 εκατ. ευρώ και περαιτέρω ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων.

Γενική εικόνα

Η αγορά διατηρεί θετική εικόνα μετά το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 2.540 μονάδες, όμως το διεθνές κλίμα επιβαρύνεται από την άνοδο του πετρελαίου, τη σκληρή στάση της Fed και τις ισχυρές απώλειες στη Wall Street. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα ΕΤΕ και Eurobank.

Σημεία παρακολούθησης

Γενικός Δείκτης : Νέο υψηλό 15ετίας και διατήρηση της ανοδικής τάσης, με στήριξη στις 2.499 και αντίσταση στις 2.560 μονάδες.

: Νέο υψηλό 15ετίας και διατήρηση της ανοδικής τάσης, με στήριξη στις 2.499 και αντίσταση στις 2.560 μονάδες. Τραπεζικός Δείκτης : Διατηρεί ισχυρή ανοδική τεχνική εικόνα, με στήριξη στις 2.900 και επόμενη αντίσταση στις 3.000 μονάδες.

: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τεχνική εικόνα, με στήριξη στις 2.900 και επόμενη αντίσταση στις 3.000 μονάδες. ΑΛΦΑ : Διατηρεί θετική τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €4,10 και αντίσταση στα €4,20.

: Διατηρεί θετική τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €4,10 και αντίσταση στα €4,20. ΕΤΕ : Διατηρεί ισχυρή τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €15,40 και αντίσταση στα €16,50.

: Διατηρεί ισχυρή τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €15,40 και αντίσταση στα €16,50. ΕΥΡΩΒ : Διατηρεί θετική τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €4,30 και αντίσταση στα €4,50.

: Διατηρεί θετική τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €4,30 και αντίσταση στα €4,50. MOH : Νέα ιστορικά υψηλά, με την ανοδική τάση να παραμένει ισχυρή όσο διατηρείται πάνω από τα €48,5.

: Νέα ιστορικά υψηλά, με την ανοδική τάση να παραμένει ισχυρή όσο διατηρείται πάνω από τα €48,5. ΕΛΠΕ : Διατηρεί την ανοδική τάση μετά τη διάσπαση των €12,20, με βασική στήριξη στα €12,20 και επόμενο στόχο τη ζώνη των €13,00.

: Διατηρεί την ανοδική τάση μετά τη διάσπαση των €12,20, με βασική στήριξη στα €12,20 και επόμενο στόχο τη ζώνη των €13,00. MTLN : Διατηρεί ισχυρή ανοδική τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €43,50 και αντίσταση στα €45,50, η διάσπαση της οποίας ανοίγει τον δρόμο προς τα €47,00.

: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €43,50 και αντίσταση στα €45,50, η διάσπαση της οποίας ανοίγει τον δρόμο προς τα €47,00. TITAN : Ισχυρό α’ εξάμηνο 2026 με αύξηση πωλήσεων (+6,9% σε συγκρίσιμη βάση), EBITDA (+8,7% σε συγκρίσιμη βάση) και καθαρών κερδών (+16% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για το έτος. Τεχνικά, η εικόνα παραμένει θετική με στήριξη στα €52,20 και αντίσταση στα €54,20.

: Ισχυρό α’ εξάμηνο 2026 με αύξηση πωλήσεων (+6,9% σε συγκρίσιμη βάση), EBITDA (+8,7% σε συγκρίσιμη βάση) και καθαρών κερδών (+16% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για το έτος. Τεχνικά, η εικόνα παραμένει θετική με στήριξη στα €52,20 και αντίσταση στα €54,20. Optima Bank : Ισχυρό α’ εξάμηνο 2026 με καθαρά κέρδη €104,3 εκατ. (+29%), υψηλή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις, ενώ η διοίκηση αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το 2026, προβλέποντας καθαρά κέρδη άνω των €210 εκατ. και περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών.

: Ισχυρό α’ εξάμηνο 2026 με καθαρά κέρδη €104,3 εκατ. (+29%), υψηλή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις, ενώ η διοίκηση αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το 2026, προβλέποντας καθαρά κέρδη άνω των €210 εκατ. και περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών. ΚΟΥΑΛ : Βελτιωμένη τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €1,26 και αντίσταση στα €1,35.

: Βελτιωμένη τεχνική εικόνα, με στήριξη στα €1,26 και αντίσταση στα €1,35. EIS: Επανήλθε πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών, βελτιώνοντας την τεχνική εικόνα, με αντίσταση στα €2,00.

Διεθνές περιβάλλον

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο 3,50%-3,75% και επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο πληθωρισμού 2%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυστηρή νομισματική πολιτική. Η Wall Street υποχώρησε έντονα, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν πτωτικά λόγω της ανόδου του πετρελαίου, της γεωπολιτικής έντασης και της επιφυλακτικότητας ενόψει των αποτελεσμάτων της Big Tech.