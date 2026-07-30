Χρηματιστήριο: Κατοχυρώνει τις 2.500 μονάδες – Ισχυρό κλείσιμο στις 2.571 μονάδες, ξανά απογοήτευση από την Allwyn

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,25% στις 2.571,90 μονάδες, με τον τζίρο να φθάνει τα 291,25 εκατ. ευρώ. Η τελική επίδοση ενισχύθηκε αισθητά στις δημοπρασίες κλεισίματος, ενώ τράπεζες, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Metlen έδωσαν τον τόνο. Αντίθετα, η Allwyn, πρώην ΟΠΑΠ, παρέμεινε για ακόμη μία ημέρα εκτός του ανοδικού κλίματος.

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Με μια συνεδρίαση που επιβεβαίωσε την επιστροφή των αγοραστών και την αλλαγή επιπέδου στην ελληνική αγορά ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανοδικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και έκλεισε τελικά στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25% ή 31,84 μονάδων.

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η ημερήσια άνοδος, αλλά το γεγονός ότι η αγορά απομακρύνεται πλέον με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.500 μονάδων. Ένα επίπεδο το οποίο, από σημείο αντίστασης και αμφισβήτησης, αρχίζει σταδιακά να μετατρέπεται σε βασική περιοχή στήριξης.

Η αγορά δεν περιορίστηκε σε μια οριακή υπέρβαση. Έκλεισε σχεδόν 72 μονάδες υψηλότερα από τις 2.500, διευρύνοντας το περιθώριο ασφαλείας και διαμορφώνοντας καλύτερες προϋποθέσεις για τη συνέχεια.

Το κλείσιμο στις δημοπρασίες «ωραιοποίησε» την εικόνα

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινούνταν περίπου στο +1%. Στις δημοπρασίες κλεισίματος, ωστόσο, η συγκέντρωση εντολών σε συγκεκριμένες μετοχές υψηλής στάθμισης πρόσθεσε επιπλέον πόντους, οδηγώντας τον δείκτη στο τελικό +1,25%.

Πρόκειται για μια διαφορά που δεν αλλάζει τη βασική εικόνα της συνεδρίασης —η αγορά ήταν ούτως ή άλλως ανοδική— αλλά βελτιώνει αισθητά το τελικό αποτύπωμα. Με απλά λόγια, το κλείσιμο εμφανίστηκε ισχυρότερο από την εικόνα που επικρατούσε λίγα λεπτά νωρίτερα.

Οι κινήσεις στις δημοπρασίες είναι συνηθισμένες σε περιόδους αυξημένης παρουσίας θεσμικών χαρτοφυλακίων, αναδιαρθρώσεων και εντολών που εκτελούνται υποχρεωτικά στην τιμή κλεισίματος. Δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη χειραγώγησης. Είναι, όμως, ένα στοιχείο που χρειάζεται προσοχή, καθώς η τελική τιμή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για την τεχνική εικόνα όσο και για την αποτίμηση χαρτοφυλακίων.

Σε κάθε περίπτωση, η ενδοσυνεδριακή πορεία ήταν θετική. Μετά την αρχική αστάθεια, ο δείκτης ακολούθησε σταθερά ανοδική διαδρομή, με μικρές μόνο διορθώσεις, και έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας.

Υψηλός τζίρος και καθαρό θεσμικό ενδιαφέρον

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 291,25 εκατ. ευρώ, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό σε απόλυτο μέγεθος. Από αυτά, περίπου 194,68 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο υψηλός τζίρος προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ανοδική κίνηση, καθώς δείχνει ότι η άνοδος δεν στηρίχθηκε σε περιορισμένες συναλλαγές ή σε μια στενή ομάδα μετοχών χωρίς ουσιαστική ρευστότητα.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι η Αθήνα εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικές εισροές, ιδιαίτερα σε τράπεζες, ενέργεια, κατασκευές και επιλεγμένους τίτλους με ισχυρά εταιρικά αφηγήματα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,06% στις 6.538,47 μονάδες, ενώ ο δείκτης ESG σημείωσε άνοδο 1,33%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε κοντά στα 82,8 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες κράτησαν το τιμόνι

Ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε βασικός πυλώνας της ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να κλείνει στις 2.977,25 μονάδες και στο +1,35%.

Η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 2,01%, κλείνοντας στα 4,269 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 1,83% στα 16,66 ευρώ, συνεχίζοντας να παρουσιάζει ισχυρή σχετική εικόνα.

Η Eurobank έκλεισε στα 4,43 ευρώ με άνοδο 0,50%, ενώ η Πειραιώς κινήθηκε ηπιότερα, στα 9,80 ευρώ και στο +0,37%.

Παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ο κλάδος εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός στήριξης του Γενικού Δείκτη. Η αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί υψηλή κερδοφορία, γενναίες διανομές προς τους μετόχους και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των ισολογισμών.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι αποτιμήσεις μπορούν να συνεχίσουν να διευρύνονται με τον ίδιο ρυθμό. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι πωλητές δεν έχουν κατορθώσει να ανατρέψουν το θετικό momentum.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Metlen έδωσαν δύναμη στην αγορά

Εκτός τραπεζών, ισχυρή ήταν η παρουσία τίτλων από τις κατασκευές, τις υποδομές και τη βιομηχανία.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε άνοδο 3,82%, κλείνοντας στα 43,98 ευρώ και αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 1,92% στα 21,18 ευρώ, ενώ η Metlen έκλεισε στα 45,50 ευρώ με κέρδη 1,34%.

Η ΔΕΗ κινήθηκε ανοδικά κατά 1,09% στα 22,26 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ παρέμεινε πάνω από το επίπεδο των 20 ευρώ, κλείνοντας στα 20,06 ευρώ και στο +1,06%.

Η Bank of Cyprus σημείωσε άνοδο 2,69%, η Optima Bank 2,14% και η CrediaBank 3,57%, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ανοδικά κινήθηκε και η Aktor, με κέρδη 0,81%, ενώ η Motor Oil έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,20%.

Η Allwyn ξανά στον αντίθετο δρόμο

Η αρνητική εξαίρεση ήταν, για ακόμη μία συνεδρίαση, η Allwyn, πρώην ΟΠΑΠ. Η μετοχή έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με απώλειες 0,75%, αδυνατώντας να ακολουθήσει το γενικευμένο ανοδικό κλίμα.

Η συμπεριφορά της μετοχής προκαλεί πλέον εύλογο προβληματισμό. Σε μια ημέρα κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κέρδισε 1,25%, ο τραπεζικός δείκτης 1,35% και αρκετές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκαν έντονα ανοδικά, η Allwyn έκλεισε στο κόκκινο.

Αυτή η επίμονη σχετική υστέρηση δείχνει ότι στην αγορά εξακολουθεί να υπάρχει προσφορά τίτλων και απροθυμία των αγοραστών να αναλάβουν μεγαλύτερες θέσεις στα σημερινά επίπεδα. Δεν πρόκειται πλέον για μια τυχαία αδύναμη συνεδρίαση, αλλά για επαναλαμβανόμενο μοτίβο που χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή στη ροή των συναλλαγών για να ανατραπεί.

Η μετοχή χρειάζεται πειστική επιστροφή πάνω από τις κοντινές αντιστάσεις και αυξημένους όγκους ώστε να δοθεί ένα πρώτο αξιόπιστο σήμα αλλαγής τάσης. Μέχρι τότε, κάθε ανοδική αντίδραση θα αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα.

Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η Viohalco με απώλειες 0,58%, η Jumbo κατά 0,33% και η Titan Cement κατά 0,19%.

Οι 2.500 μονάδες μετατρέπονται σε βασική στήριξη

Από τεχνικής πλευράς, η σημερινή συνεδρίαση ενισχύει το σενάριο ότι οι 2.500 μονάδες αρχίζουν να κατοχυρώνονται.

Δεν αρκεί, βεβαίως, μία ή δύο καλές συνεδριάσεις για να θεωρηθεί οριστικά κλειδωμένη μια διάσπαση. Χρειάζεται διάρκεια, διατήρηση των συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και απορρόφηση των ρευστοποιήσεων που φυσιολογικά εμφανίζονται μετά από ένα παρατεταμένο ανοδικό διάστημα.

Η πρώτη βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης εντοπίζεται πλέον στις 2.540–2.550 μονάδες. Όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από αυτή την περιοχή, η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή.

Η περιοχή των 2.500 μονάδων αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνική και ψυχολογική στήριξη. Επιστροφή χαμηλότερα θα αποτελούσε σαφή προειδοποίηση ότι η πρόσφατη διάσπαση δεν είχε την απαιτούμενη ισχύ.

Στην ανοδική πλευρά, οι 2.580 μονάδες είναι η άμεση αντίσταση. Η υπέρβασή τους μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη δοκιμή των 2.600 μονάδων. Εφόσον και αυτό το επίπεδο διασπαστεί με αυξημένο τζίρο, η αγορά θα εισέλθει σε νέα περιοχή αποτιμήσεων, όπου οι επόμενοι στόχοι θα αναζητηθούν αισθητά υψηλότερα.

Η συνέχεια απαιτεί επιλεκτικότητα

Η συνολική εικόνα παραμένει θετική, αλλά η αγορά δεν είναι πλέον φθηνή με τους όρους που ήταν πριν από έναν ή δύο κύκλους ανόδου. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα οι αποδόσεις είναι πιθανότερο να προκύψουν από σωστή επιλογή τίτλων και λιγότερο από μια οριζόντια άνοδο ολόκληρου του ταμπλό.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν το momentum, οι υποδομές και η ενέργεια διατηρούν ισχυρά επιχειρηματικά αφηγήματα, ενώ οι εταιρικές ανακοινώσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τους επόμενους πρωταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή, περιπτώσεις όπως η Allwyn υπενθυμίζουν ότι ένας ισχυρός Γενικός Δείκτης δεν σημαίνει ότι ανεβαίνουν όλες οι μετοχές. Η αγορά τιμωρεί γρήγορα τους τίτλους που δεν προσφέρουν νέα καταλυτικά γεγονότα ή στους οποίους η προσφορά παραμένει μεγαλύτερη από τη ζήτηση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε ακόμη μία συνεδρίαση με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών. Οι 2.500 μονάδες δείχνουν πλέον περισσότερο ως βάση παρά ως ταβάνι. Η πραγματική δοκιμασία, όμως, βρίσκεται μπροστά: η υπέρβαση των 2.580–2.600 μονάδων θα δείξει εάν η αγορά διαθέτει ακόμη αρκετά καύσιμα για το επόμενο ανοδικό σκέλος ή εάν χρειάζεται πρώτα μια περίοδο συσσώρευσης και αποφόρτισης.