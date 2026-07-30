aktor:-Στο-11,33%-υποχώρησε-το-ποσοστό-της-blue-silk

Στο 11,331% από 14,540% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Blue Silk στην Aktor στις 28 Ιουλίου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο 11,331% από 14,540% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Blue Silk στην Aktor στις 28 Ιουλίου. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ή «Εκδότης») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 29/07/2026 γνωστοποιήσεων της εταιρείας γνωστοποιήσεων που έλαβε από την Εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD (η «BLUE SILK») και τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Την 24.07.2026 η εταιρεία BLUE SILK διέθεσε 2.800.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Ως αποτέλεσμα της διάθεσης αυτής, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η BLUE SILK μειώθηκε από ποσοστό 15,913% επί συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη σε ποσοστό 14,540%, ήτοι κατήλθε του ορίου του 15%, κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007.

2. Την 28.07.2026 κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτήν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη να ανέλθει σε 261.780.241. Η BLUE SILK δεν μετέσχε στην εν λόγω αύξηση και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει παρέμεινε αμετάβλητος σε 29.662.070, το δε αντίστοιχο ποσοστό κατήλθε από 14,540% σε 11,331%, ήτοι μεταβολή μεγαλύτερη του 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη συνεπεία εταιρικού γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.