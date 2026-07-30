Alpha Bank: Νέος Επικεφαλής Χονδρικής Τραπεζικής ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου

Η Alpha Bank εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας διαμορφώσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.

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Η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η επέκταση στην Κύπρο μέσω της εξαγοράς της AstroBank, η ενίσχυση του Investment Banking σε συνεργασία με την AXIA Ventures Group και η ανάπτυξη του Wealth Management μετά την εξαγορά της Alpha Trust έχουν ουσιαστικά διευρύνει τις δυνατότητες της Τράπεζας για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών πελατών της.

Η εξέλιξη της ηγετικής ομάδας είναι το επόμενο βήμα στην αξιοποίηση αυτής της νέας δυναμικής και στην εφαρμογή της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προχωρά σε αναδιοργάνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τοποθετώντας τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου ως Chief of Wholesale Banking και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφερόμενο απευθείας στον CEO του Ομίλου, από την 15η Σεπτεμβρίου 2026.

Η επιλογή του κ. Κιουρούκογλου αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας να εξελίσσει τη διοικητική της δομή, συνδυάζοντας τη θεσμική συνέχεια με νέες δεξιότητες και διεθνή εμπειρία, προσελκύοντας Έλληνες επαγγελματίες με διακρίσεις στο εξωτερικό.

Η αλλαγή αυτή προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της μακροχρόνιας και επιτυχημένης θητείας του Γιάννη Εμίρη στη θέση του Chief of Wholesale Banking, ρόλο που κατείχε από το 2019.

Ο Γιάννης Εμίρης ολοκληρώνει μια πορεία άνω των 35 ετών στον Όμιλο, εκ των οποίων περισσότερα από είκοσι χρόνια στην Alpha Bank, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση των σχέσεων της Τράπεζας με την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και στην υλοποίηση του Wholesale Banking με βάση σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου φέρει πάνω από είκοσι χρόνια διεθνής εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε σημαντικές συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εκτενής γνώση των διεθνών αγορών, η εμπειρία σε πολύπλοκες χρηματοδοτήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και οι ισχυρές σχέσεις του με κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματικούς ομίλους, ενισχύουν τη δυνατότητα της Alpha Bank να υποστηρίξει την επενδυτική ανάπτυξη των πελατών της και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες σε ένα ολοένα πιο διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Επιπλέον, η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται ομάδων υψηλής απόδοσης και να αναπτύσσει κορυφαίες τραπεζικές δραστηριότητες προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επόμενη φάση ανάπτυξης του Wholesale Banking της Alpha Bank και στην ενίσχυση της ικανότητας του Ομίλου να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία και τους πελάτες του.

Ενίσχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

Ταυτόχρονα, αναδιαρθρώνεται η οργανωτική δομή της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer, θα αναφέρεται απευθείας στον CEO του Ομίλου.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία του Wealth Management για την Alpha Bank, μετά την εξαγορά της Alpha Trust, και τη συνεχή ενίσχυση των δραστηριοτήτων που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και διαφοροποιούν το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας.

Μήνυμα του CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη:

«Σήμερα η Alpha Bank διαθέτει μια πιο ισχυρή και διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία συνδυάζει τη δύναμη του wholesale banking με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Investment Banking, το Wealth Management και τη διασυνοριακή εξυπηρέτηση επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη της ηγετικής μας ομάδας είναι φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής.

Με χαρά καλωσορίζω τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου στην Εκτελεστική μας Επιτροπή ως νέο Chief of Wholesale Banking. Η διεθνής του εμπειρία, η βαθιά γνώση των αγορών και η τεχνογνωσία του σε σύνθετες συναλλαγές θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και τη διεθνή επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα, μετά από μια σημαντική διεθνή καριέρα, αποτελεί επίσης ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού μας συστήματος.

Ο Ιωσήφ φέρνει στην Alpha Bank μια σύγχρονη, διεθνή και απολύτως πελατοκεντρική προσέγγιση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες των επιχειρήσεων γίνονται πιο σύνθετες και οι ευκαιρίες ανάπτυξης εκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Είμαι βέβαιος ότι, με την εμπειρία και την ηγεσία του, το Wholesale Banking θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη στήριξη των επενδύσεων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Επιπλέον, η αναβάθμιση του Wealth Management στην οργανωτική μας δομή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδουμε σε έναν τομέα που εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της μελλοντικής ανάπτυξης της Alpha Bank.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον Γιάννη Εμίρη για την εξαιρετική και μακρόχρονη συμβολή του στην Alpha Bank.

Ο Γιάννης υπηρέτησε την Τράπεζα με επαγγελματισμό, ακεραιότητα, θεσμική συνέπεια και βαθιά προσήλωση στους στρατηγικούς μας στόχους.

Σε απαιτητικές περιόδους για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, η ηγεσία και η βαθιά του γνώση της αγοράς συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή πορεία του Wholesale Banking.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη των σχέσεων μας με τους εταιρικούς μας πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας αφήνει μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Τον ευχαριστώ προσωπικά για τη συνεργασία και την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια.

Οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται περισσότερο από μια τράπεζα. Χρειάζονται έναν στρατηγικό συνεργάτη. Αυτό στοχεύουμε να είμαστε».

Νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, με ισχύ από την 15η Σεπτεμβρίου 2026, είναι η εξής:

Πρόεδρος

Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη:

• Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO

• Νίκος Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel

• Παναγιώτης Κ. Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer

• Γεώργιος Δ. Λινάτσας, Chief of Investment Banking

• Κωνσταντίνος Γ. Σαραφόπουλος, Chief Risk Officer

• Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Chief of Wholesale Banking

• Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer

• Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα, Chief Human Resources Officer

• Στέφανος Ν. Μυτιληναίος, Chief Integration and Group Initiatives Officer

• Βασίλειος Γ. Κοσμάς, Chief Financial Officer

• Μιχάλης Β. Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer

Βιογραφικό Ιωσήφ Κιουρούκογλου

Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (First Class Honours) απόφοιτος του City University και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Advanced Mechanical Engineering από το Imperial College.

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική και εταιρική τραπεζική.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Credit Suisse και μετακινήθηκε το 2006 στη Merrill Lynch, η οποία αργότερα ενσωματώθηκε στην Bank of America, όπου παρέμεινε έως πρόσφατα ως Managing Director, Country Executive για την Ελλάδα και Head of European Transportation Infrastructure.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συμβουλέψει σε πάνω από 100 διεθνείς συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των €200 δισ., περιλαμβάνοντας σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και σύνθετες χρηματοδοτικές συναλλαγές για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτές.

Διαθέτει επίσης εκτενή εμπειρία στον τομέα των υποδομών – μεταφορών, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια σε κάποιες από τις πιο σημαντικές συναλλαγές του κλάδου σε αεροδρόμια, λιμάνια και αυτοκινητοδρόμους με διόδια, εκπροσωπώντας κορυφαίους διεθνείς ομίλους υποδομών – μεταφορών, επενδυτικά κεφάλαια και κρατικές οντότητες.