bp:-Ξεκινά-η-επέκταση-της-εγκατάστασης-“atlantis”-στον-Κόλπο-του-Μεξικού

Η BP ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έθεσε σε λειτουργία το έργο Atlantis Facility Expansion στον Κόλπο του Μεξικού στις ΗΠΑ.

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Η BP ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έθεσε σε λειτουργία το έργο Atlantis Facility Expansion στον Κόλπο του Μεξικού στις ΗΠΑ.

Το έργο προσθέτει δύο υποθαλάσσια πηγάδια έγχυσης νερού με στόχο την αύξηση της πίεσης του κοιτάσματος, συμβάλλοντας στην απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην παράταση της διάρκειας ζωής του κοιτάσματος Atlantis, ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός πρόσθεσε ότι το έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κάτω από τον προϋπολογισμό, θα προσθέσει περίπου 10.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (boe/d) σε ακαθάριστη μέγιστη ετησιοποιημένη μέση παραγωγή, εκ των οποίων περίπου 5.000 boe/d αντιστοιχούν στο καθαρό μερίδιο της BP.

Η πλατφόρμα Atlantis, που βρίσκεται σε βάθος 2.156 μέτρων, περίπου 150 μίλια (240 χλμ.) ανοικτά των ακτών της Νέας Ορλεάνης, παράγει υδρογονάνθρακες εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.