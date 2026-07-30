ceo-ferrari:-«Πολύ-ικανοποιημένη»-η-εταιρεία-από-τις-παραγγελίες-για-το-ηλεκτρικό-luce

Η Ferrari δηλώνει ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των πελατών στο πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνια, μετά τον καταιγισμό αρνητικών κριτικών που δέχτηκε το μοντέλο κατά την παρουσίασή του.

Η κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων παρουσίασε τον Μάιο το μοντέλο Luce —το οποίο προκάλεσε διχασμένες απόψεις— με τιμή 550.000 ευρώ (631.000 δολάρια). Πρόκειται για ένα τετράθυρο σεντάν πέντε θέσεων, το οποίο σηματοδοτεί μια ριζική απομάκρυνση από την παραδοσιακή αισθητική της Ferrari και την κληρονομιά των πανίσχυρων κινητήρων βενζίνης.

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Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ο Βίνια δήλωσε ότι, δύο μήνες μετά το λανσάρισμα, η εταιρεία είναι «πολύ ικανοποιημένη με την πορεία των παραγγελιών».

«Είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες μας. Οι πελάτες που προχωρούν σε παραγγελίες περιλαμβάνουν τόσο υφιστάμενους όσο και νέους πελάτες, και αυτό επίσης ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι το μοντέλο Luce δεν άλλαξε τα μελλοντικά σχέδια της Ferrari για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV).

«Όταν οι πελάτες βλέπουν το αυτοκίνητο, ενθουσιάζονται και μένουν πραγματικά ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Βίνια, απορρίπτοντας τις εικασίες ότι η Ferrari κατέφευγε σε επιθετικές πρακτικές μάρκετινγκ ή ασκούσε πίεση σε πιστούς πελάτες για να τονώσει τις πωλήσεις.

«Είναι ένα προϊόν που πρέπει να αγοράσουν αν το αγαπούν, αν τρέφουν πραγματικό ενδιαφέρον γι’ αυτό», είπε.

Επετεύχθη ο στόχος των πωλήσεων

Η Ferrari έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο πωλήσεων του μοντέλου Luce για το 2026 —ο οποίος ανέρχεται σε λίγο λιγότερες από 500 μονάδες— χάρη στην ισχυρή ζήτηση από την Κίνα, όπως ανέφεραν την Τετάρτη οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Βίνια δήλωσε την Πέμπτη ότι το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Φυσικά, ορισμένες χώρες ενδέχεται να είναι πιο εξοικειωμένες με τα ηλεκτρικά οχήματα, ωστόσο δεν παρατηρούμε κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο», δήλωσε ο ίδιος.

- Reuters