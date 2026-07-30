eurobank:-Ισχυρή-κερδοφορία,-αλλά-με-σαφείς-πιέσεις-στην-ποιότητα-των-αποτελεσμάτων

Η Eurobank έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με αυξημένη κερδοφορία, ισχυρή πιστωτική επέκταση και περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το σύνολο της χρήσης, αναβαθμίζοντας την καθοδήγηση για τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

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Ωστόσο, η τραπεζική ανάγνωση των αποτελεσμάτων είναι περισσότερο σύνθετη από την πρώτη εικόνα. Η κάμψη του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό με τα οργανικά έσοδα, η σημαντική υποχώρηση της κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και η ασθενέστερη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων αποτελούν σημεία που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Η Eurobank παραμένει μία από τις πιο κερδοφόρες και γεωγραφικά διαφοροποιημένες τράπεζες της περιοχής. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο το ύψος των κερδών, αλλά και το κατά πόσο η ποιότητά τους μπορεί να διατηρηθεί σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και υψηλότερων λειτουργικών απαιτήσεων.

Τα βασικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου

Βασικό οικονομικό μέγεθος Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Μεταβολή Καθαρά έσοδα από τόκους €1,348 δισ. €1,270 δισ. +6,1% Καθαρά έσοδα από προμήθειες €414 εκατ. €364 εκατ. +13,5% Λειτουργικά έσοδα €1,810 δισ. €1,661 δισ. +9,0% Λειτουργικά έξοδα €662 εκατ. €614 εκατ. +7,8% Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €1,100 δισ. €1,021 δισ. +7,7% Κέρδη προ προβλέψεων €1,148 δισ. €1,047 δισ. +9,6% Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου €148 εκατ. €155 εκατ. -4,9% Οργανικά λειτουργικά κέρδη €952 εκατ. €866 εκατ. +10,0% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. €711 εκατ. +9,2% Καθαρά κέρδη €738 εκατ. €691 εκατ. +6,8%

Η διαφορά μεταξύ των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών και των δημοσιευμένων καθαρών κερδών παραμένει αξιοσημείωτη. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 6,8%.

Ακόμη πιο μετριοπαθής είναι η εικόνα στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, όπου τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, έναντι 694 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση περιορίζεται έτσι σε περίπου 3,6%.

Η διαφορά εξηγείται εν μέρει από τη θετική συνεισφορά ύψους 19 εκατ. ευρώ από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημίας 3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα έξοδα αναδιάρθρωσης αυξήθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρώ, ενώ εμφανίστηκαν και 15 εκατ. ευρώ λοιπών απομειώσεων και προβλέψεων.

Το βασικό επιτοκιακό μοντέλο αρχίζει να δοκιμάζεται

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1%, στα 1,348 δισ. ευρώ. Η αύξηση, όμως, προήλθε κυρίως από τη διεύρυνση των χορηγήσεων και του συνολικού ενεργητικού και όχι από τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ισολογισμού.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε στο 2,46% από 2,51% ένα χρόνο νωρίτερα. Η μείωση κατά πέντε μονάδες βάσης αντανακλά το χαμηλότερο επίπεδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επιβεβαιώνει ότι η περίοδος των εξαιρετικά υψηλών επιτοκιακών αποδόσεων περιορίζεται.

Επιτοκιακοί δείκτες Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Καθαρά έσοδα από τόκους €1,348 δισ. €1,270 δισ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,46% 2,51% Μέσο επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων ΕΚΤ 2,02% 2,52%

Η Eurobank αντισταθμίζει μέχρι στιγμής την υποχώρηση του περιθωρίου με έντονη πιστωτική επέκταση. Η στρατηγική είναι λογική και λειτουργεί όσο η ζήτηση για δάνεια παραμένει ισχυρή και η ποιότητα του ενεργητικού δεν επιδεινώνεται.

Το ερώτημα είναι πόσο διατηρήσιμη μπορεί να είναι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους όταν οι μειώσεις επιτοκίων συνεχίζονται και ο ανταγωνισμός για καταθέσεις και δανειακές εργασίες εντείνεται.

Οι προμήθειες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5%, στα 414 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σαφώς υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα επιτοκιακά έσοδα.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από:

τις χορηγήσεις,

τη διαχείριση περιουσίας,

τις ασφαλιστικές δραστηριότητες,

τις μη τραπεζικές υπηρεσίες.

Η ενίσχυση των προμηθειών αποτελεί θετικό στοιχείο για τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Η Eurobank επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση από τον επιτοκιακό κύκλο και να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων, ασφάλειες και υπηρεσίες.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29,2%, στα 11 δισ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking ενισχύθηκε κατά 10,2%, στα 14,9 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι στρατηγικά ορθή. Ωστόσο, η αύξηση των προμηθειών θα πρέπει να αξιολογείται παράλληλα με το συνολικό κόστος υπηρεσιών για τον πελάτη και με την ανάγκη διατήρησης ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών απορροφά μέρος της ανάπτυξης

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 662 εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ακριβώς ίδιος με εκείνον των οργανικών εσόδων, τα οποία ενισχύθηκαν επίσης κατά 7,8%.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε οριακά στο 36,6% από 37%.

Λειτουργική αποτελεσματικότητα 2026 2025 Λειτουργικά έξοδα €662 εκατ. €614 εκατ. Ετήσια μεταβολή εξόδων +7,8% — Δείκτης κόστους προς έσοδα 36,6% 37,0% Βελτίωση δείκτη 0,4 ποσοστιαίες μονάδες —

Η βελτίωση του δείκτη είναι θετική, αλλά περιορισμένη. Για έναν όμιλο που επενδύει στην ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τις συνέργειες από τη διεύρυνση του περιφερειακού του αποτυπώματος, η σχεδόν ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων δείχνει ότι τα οφέλη λειτουργικής μόχλευσης δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί έντονα.

Η εξέλιξη του κόστους θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο δεύτερο εξάμηνο, ιδιαίτερα εάν επιβραδυνθεί η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων.

Η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, αλλά είναι άνισα κατανεμημένη

Οι συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 58,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,4% σε ετήσια βάση. Η οργανική αύξηση των δανείων στο εξάμηνο ανήλθε σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,3 δισ. ευρώ στις διεθνείς δραστηριότητες.

Κατηγορία χορηγήσεων Ιούνιος 2026 Ιούνιος 2025 Μεταβολή Καταναλωτικά δάνεια €5,119 δισ. €4,687 δισ. +9,2% Στεγαστικά δάνεια €12,957 δισ. €12,750 δισ. +1,6% Δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις €3,532 δισ. €3,605 δισ. -2,0% Δάνεια προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις €32,763 δισ. €28,463 δισ. +15,1% Σύνολο χορηγήσεων €58,117 δισ. €53,620 δισ. +8,4%

Η πιστωτική επέκταση προέρχεται κυρίως από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπου τα υπόλοιπα αυξήθηκαν περισσότερο από 15%. Αντίθετα, τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 2%.

Η σύνθεση αυτή αντανακλά την προτεραιότητα σε μεγαλύτερα επιχειρηματικά έργα, επενδυτικά σχέδια, ενέργεια, υποδομές και συναλλαγές που συνδέονται με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Από τραπεζική σκοπιά, το μοντέλο προσφέρει καλύτερη κλίμακα, υψηλότερους όγκους και συνήθως ισχυρότερα πιστωτικά προφίλ. Από την άλλη πλευρά, αυξάνει τη συγκέντρωση των νέων χορηγήσεων σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες και αφήνει τη μικρή επιχειρηματικότητα με περιορισμένη πιστωτική δυναμική.

Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώνεται, αλλά η κάλυψη υποχωρεί

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 2,5% από 2,8%, διατηρώντας τη Eurobank σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα προβληματικών δανείων.

Η θετική αυτή εξέλιξη συνοδεύεται, όμως, από αισθητή μείωση της κάλυψης των NPE από προβλέψεις.

Ποιότητα ενεργητικού 2026 2025 Μεταβολή Δείκτης NPE 2,5% 2,8% -0,3 μονάδες Κάλυψη NPE 82,4% 92,8% -10,4 μονάδες Κόστος κινδύνου 53 μ.β. 60 μ.β. -7 μ.β. Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου €148 εκατ. €155 εκατ. -4,9%

Η κάλυψη στο 82,4% παραμένει υψηλή, αλλά η πτώση άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί ουσιαστική μεταβολή.

Η εξέλιξη συνδέεται και με την αποαναγνώριση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της Eurobank Ltd που καλύπτονταν από πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά, η καθαρή εικόνα είναι ότι το απόθεμα προβλέψεων σε σχέση με τα NPE είναι χαμηλότερο.

Σε μία φάση ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, η μείωση του κόστους κινδύνου και της κάλυψης απαιτεί στενή παρακολούθηση. Η ποιότητα του ενεργητικού σήμερα είναι ισχυρή, αλλά οι τραπεζικοί κύκλοι συνήθως δοκιμάζονται με χρονική υστέρηση.

Σταθερό RoTBV, παρά τη διεύρυνση του ισολογισμού

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε στο 16,6%, ακριβώς όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, επειδή δείχνει ότι η αύξηση του απόλυτου επιπέδου κερδών δεν μεταφράστηκε σε υψηλότερη απόδοση κεφαλαίου.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 8%, στα 2,57 ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,20 ευρώ από 0,19 ευρώ.

Η διοίκηση αναμένει πλέον RoTBV κοντά στο 17% για το σύνολο του 2026, από προηγούμενη εκτίμηση 16%, και αύξηση των κερδών ανά μετοχή αρκετά πάνω από 10%.

Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο, καθώς η αύξηση του EPS στο πρώτο εξάμηνο ήταν περίπου 5,3%, ενώ το RoTBV παρέμεινε αμετάβλητο.

Ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ, αλλά χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του CET1

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 20,3% και ο CET1 στο 15,4%.

Ο δείκτης CET1 ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από το 15,5% του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Η μεταβολή είναι οριακή και δεν δημιουργεί ανησυχία ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει ότι η παραγωγή κερδών απορροφάται σε σημαντικό βαθμό από:

την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού,

την πιστωτική επέκταση,

τις προβλεπόμενες διανομές,

τις στρατηγικές κινήσεις του ομίλου.

Κεφαλαιακή θέση Ιούνιος 2026 Ιούνιος 2025 CET1 15,4% 15,5% Συνολική κεφαλαιακή επάρκεια 20,3% — Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή €2,57 περίπου €2,38 Ετήσια αύξηση TBV ανά μετοχή +8,0% —

Οι κεφαλαιακοί δείκτες παρουσιάζονται pro forma για συνθετική τιτλοποίηση και λαμβάνουν υπόψη την πρόβλεψη διανομής κερδών.

Οι διεθνείς δραστηριότητες παραμένουν στρατηγικό πλεονέκτημα, αλλά με αδύναμη σύγκριση

Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος συνεισέφεραν 361 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 46,5% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του ομίλου.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση παραμένει βασικό πλεονέκτημα της Eurobank, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα κέρδη εξωτερικού μειώθηκαν κατά 3,3%.

Διεθνείς δραστηριότητες Κέρδη 2026 Ετήσια μεταβολή Σύνολο εκτός Ελλάδος €361 εκατ. -3,3% Κύπρος €231 εκατ. -7,7% Βουλγαρία €119 εκατ. +7,8% Συμμετοχή στα κέρδη ομίλου 46,5% —

Η Κύπρος, η σημαντικότερη διεθνής αγορά του ομίλου, εμφάνισε κάμψη 7,7%. Η Βουλγαρία κινήθηκε θετικά, αλλά η άνοδός της δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως την αδυναμία της κυπριακής δραστηριότητας.

Η διεθνής παρουσία προσφέρει διαφοροποίηση, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την έκθεση της Eurobank σε περισσότερους επιτοκιακούς, οικονομικούς και εποπτικούς κύκλους.

Η ισχυρή ρευστότητα παραμένει ξεκάθαρο πλεονέκτημα

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 86,4 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις παρέμεινε στο ιδιαίτερα συντηρητικό επίπεδο του 66%.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 174,1%, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο ασφαλείας.

Δείκτες ρευστότητας Ιούνιος 2026 Καταθέσεις πελατών €86,4 δισ. Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 66,0% Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 174,1%

Στις καταθέσεις περιλαμβανόταν βραχυπρόθεσμη εταιρική κατάθεση 800 εκατ. ευρώ, η οποία έληξε την 1η Ιουλίου, μία ημέρα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Η τράπεζα εξαιρεί το ποσό όταν υπολογίζει την αύξηση των καταθέσεων του εξαμήνου, στοιχείο που αποκαθιστά την οργανική εικόνα, αλλά επιβεβαιώνει ότι οι καταθέσεις μεγάλων εταιρικών πελατών μπορεί να εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα.

Η συνολική τραπεζική αποτίμηση

Τα αποτελέσματα της Eurobank είναι ισχυρά σε απόλυτους όρους. Η τράπεζα διαθέτει:

υψηλή κερδοφορία,

ισχυρή κεφαλαιακή βάση,

άνετη ρευστότητα,

χαμηλό δείκτη NPE,

σημαντική διεθνή διαφοροποίηση,

υψηλή πιστωτική ανάπτυξη,

ταχεία αύξηση εσόδων από προμήθειες και διαχείριση περιουσίας.

Η εικόνα, όμως, δεν είναι χωρίς αδυναμίες.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχωρεί. Τα έξοδα αυξάνονται με σχεδόν ίδιο ρυθμό με τα οργανικά έσοδα. Η κάλυψη των NPE μειώνεται σημαντικά. Το RoTBV παραμένει στάσιμο. Το CET1 δεν ενισχύεται παρά την υψηλή κερδοφορία. Και οι διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τη μισή κερδοφορία του ομίλου, εμφάνισαν κάμψη.

Η Eurobank δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κερδοφορίας. Αντιμετωπίζει το πιο απαιτητικό ζήτημα που έχει μπροστά του ολόκληρος ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος: πώς θα διατηρήσει αποδόσεις κοντά στο 17% όταν η στήριξη από τα υψηλά επιτόκια περιορίζεται.

Το πρώτο εξάμηνο δείχνει ότι η τράπεζα διαθέτει τα εργαλεία για να το επιχειρήσει. Δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να το πετύχει χωρίς μεγαλύτερη εξάρτηση από τον όγκο των χορηγήσεων, τις προμήθειες και τη διατήρηση εξαιρετικά χαμηλού κόστους κινδύνου.