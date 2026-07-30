Eurobank: Κέρδη με ρωγμές στο Α εξάμηνο

Η Eurobank παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2026 ως ακόμη μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης: περισσότερα δάνεια, περισσότερες καταθέσεις, υψηλότερες προμήθειες, κέρδη 738 εκατ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,6%.

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Όλα αυτά είναι πραγματικά. Δεν είναι, όμως, ολόκληρη η πραγματικότητα.

Κάτω από την επιφάνεια των αυξημένων κερδών εμφανίζονται ορισμένες αρκετά καθαρές ρωγμές: το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχωρεί, τα έξοδα αυξάνονται σχεδόν όσο και τα οργανικά έσοδα, η απόδοση των κεφαλαίων δεν βελτιώνεται, η κάλυψη των κόκκινων δανείων μειώνεται απότομα, το CET1 διολισθαίνει οριακά και η κερδοφορία των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος —που πλέον αποτελούν σχεδόν τη μισή Eurobank— γυρίζει σε αρνητικό πρόσημο.

Με απλά λόγια, η Eurobank εξακολουθεί να παράγει πολλά κέρδη. Το ερώτημα είναι εάν βελτιώνεται πραγματικά η ποιότητα αυτών των κερδών ή εάν η τράπεζα τρέχει ταχύτερα μόνο και μόνο για να παραμείνει στο ίδιο σημείο.

Τα βασικά μεγέθη του εξαμήνου

Βασικό μέγεθος Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Μεταβολή Καθαρά έσοδα από τόκους €1.348 εκατ. €1.270 εκατ. +6,1% Καθαρά έσοδα προμηθειών €414 εκατ. €364 εκατ. +13,5% Λειτουργικά έσοδα €1.810 εκατ. €1.661 εκατ. +9,0% Λειτουργικά έξοδα €662 εκατ. €614 εκατ. +7,8% Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €1.100 εκατ. €1.021 εκατ. +7,7% Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου €148 εκατ. €155 εκατ. -4,9% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. €711 εκατ. +9,2% Καθαρά κέρδη €738 εκατ. €691 εκατ. +6,8% Κέρδη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων €719 εκατ. €694 εκατ. +3,6% Κέρδη ανά μετοχή €0,20 €0,19 +5,3% Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,6% 16,6% Αμετάβλητη

- Οικονομικά αποτελέσματα Eurobank Α΄ εξαμήνου 2026 και υπολογισμοί επί των δημοσιευμένων στοιχείων.

Τα κέρδη αυξάνονται, αλλά όχι όλα τα κέρδη με τον ίδιο ρυθμό

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η εικόνα γίνεται λιγότερο εντυπωσιακή όσο απομακρυνόμαστε από τους «προσαρμοσμένους» αριθμούς και πλησιάζουμε στην πραγματική λογιστική γραμμή.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,2%, στα 776 εκατ. ευρώ. Τα πραγματικά καθαρά κέρδη, όμως, αυξήθηκαν κατά 6,8%, στα 738 εκατ. ευρώ. Και τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν μόλις κατά 3,6%, στα 719 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά δεν είναι αμελητέα.

Στα συνολικά κέρδη του 2026 περιλαμβάνονται 19 εκατ. ευρώ από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημίας 3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Χωρίς αυτή τη μεταβολή, η υποκείμενη άνοδος της καθαρής κερδοφορίας είναι πολύ πιο περιορισμένη από τον αριθμό που κυριαρχεί στην εταιρική παρουσίαση.

Επιπλέον, τα έξοδα αναδιάρθρωσης αυξήθηκαν από 41 σε 49 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν και 15 εκατ. ευρώ λοιπών απομειώσεων και προβλέψεων, από σχεδόν μηδενικό ποσό ένα χρόνο νωρίτερα.

Δεν πρόκειται για καταστροφή. Πρόκειται, όμως, για μία κερδοφορία με περισσότερους αστερίσκους από όσους αφήνει να εννοηθεί το πανηγυρικό πρωτοσέλιδο των αποτελεσμάτων.

Το περιθώριο υποχωρεί και η Eurobank απαντά με περισσότερο όγκο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1%, στα 1,348 δισ. ευρώ. Αυτό εκ πρώτης όψεως είναι θετικό. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, όμως, μειώθηκε από 2,51% σε 2,46%.

Η πτώση των πέντε μονάδων βάσης δεν είναι δραματική, αλλά δείχνει με σαφήνεια το νέο περιβάλλον: η εύκολη εποχή των υπερκερδών από τα υψηλά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περνά σταδιακά στο παρελθόν.

Η Eurobank αντιστάθμισε την υποχώρηση του περιθωρίου με αύξηση των δανείων και του ενεργητικού. Δηλαδή, χρειάστηκε να δουλέψει με μεγαλύτερο όγκο για να παράγει υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα.

Αυτό ακριβώς είναι το κρίσιμο σημείο. Η αύξηση των εσόδων δεν προέρχεται από βελτίωση της απόδοσης του ισολογισμού, αλλά από τη μεγέθυνσή του. Και η μεγέθυνση έχει δύο πλευρές: περισσότερα έσοδα όταν η οικονομία αναπτύσσεται, μεγαλύτερη έκθεση όταν ο πιστωτικός κύκλος γυρίσει.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας είναι σχεδόν διακοσμητική

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,8%, ακριβώς όσο και τα οργανικά έσοδα. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε από 37% σε 36,6%.

Μόλις τέσσερα δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας.

Για μια τράπεζα που επενδύει εδώ και χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις συνέργειες, στις ενοποιήσεις και στην αυτοματοποίηση, η βελτίωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή. Η Eurobank αυξάνει τα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει με σχεδόν ίδιο ρυθμό και τη βάση κόστους της.

Το πραγματικό τεστ δεν είναι αν ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει χαμηλός. Είναι αν μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται όταν η άνοδος των επιτοκιακών εσόδων επιβραδύνεται. Στο πρώτο εξάμηνο δεν έχουμε πειστική απάντηση.

Οι βασικές «κόκκινες σημαίες»

Δείκτης 2026 2025 Τι δείχνει Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,46% 2,51% Πτώση 5 μονάδων βάσης Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,6% 16,6% Καμία βελτίωση Κάλυψη NPE 82,4% 92,8% Πτώση 10,4 ποσοστιαίων μονάδων CET1 15,4% 15,5% Οριακή υποχώρηση Προσαρμοσμένα κέρδη εξωτερικού €361 εκατ. περίπου €373 εκατ. -3,3% Κέρδη Κύπρου €231 εκατ. περίπου €250 εκατ. -7,7% Αποτελέσματα συναλλαγών και τίτλων €28 εκατ. €52 εκατ. -46,2% Κέρδη από συγγενείς και κοινοπραξίες €15 εκατ. €24 εκατ. -37,5% Έξοδα αναδιάρθρωσης €49 εκατ. €41 εκατ. +19,5%

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Η μεγάλη υποχώρηση στην κάλυψη των κόκκινων δανείων

Η Eurobank προβάλλει ως επιτυχία τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από 2,8% σε 2,5%. Δικαίως. Το 2,5% είναι χαμηλό επίπεδο και αποτυπώνει έναν σαφώς καθαρότερο ισολογισμό σε σχέση με το παρελθόν.

Υπάρχει, όμως, μία δεύτερη γραμμή που είναι πολύ λιγότερο κολακευτική: η κάλυψη των NPE από προβλέψεις μειώθηκε από 92,8% σε 82,4%.

Πρόκειται για πτώση 10,4 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν χρόνο.

Το 82,4% παραμένει ισχυρή κάλυψη. Δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κεφαλαιακής ανεπάρκειας. Το μαξιλάρι, όμως, είναι αισθητά λεπτότερο. Και αυτό συμβαίνει ενώ η τράπεζα αυξάνει επιθετικά τις χορηγήσεις και περιορίζει το κόστος κινδύνου από 60 σε 53 μονάδες βάσης.

Η συνταγή ενισχύει την τρέχουσα κερδοφορία: περισσότερα δάνεια και λιγότερες προβλέψεις ως ποσοστό των χορηγήσεων. Εάν η ποιότητα του ενεργητικού παραμείνει σταθερή, όλα καλά. Εάν όμως υπάρξει επιδείνωση της οικονομίας, η ίδια συνταγή μπορεί να αποδειχθεί πολύ λιγότερο ευχάριστη.

Το CET1 δεν ακολουθεί την αύξηση των κερδών

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,4%, έναντι 15,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά η κατεύθυνση προκαλεί ερωτήματα.

Μια τράπεζα που εμφανίζει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ θα περίμενε κανείς να ενισχύει με μεγαλύτερη άνεση τον βασικό κεφαλαιακό της δείκτη. Αντί γι’ αυτό, το CET1 υποχωρεί οριακά, καθώς η πιστωτική ανάπτυξη, οι σταθμισμένοι κίνδυνοι και οι προβλεπόμενες διανομές κεφαλαίου απορροφούν την παραγωγή κερδών.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το 15,4% παρουσιάζεται pro forma για συνθετική τιτλοποίηση και αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη διανομής κερδών. Δεν πρόκειται για αδύναμο κεφαλαιακό δείκτη. Απέχει, όμως, από την εικόνα μιας κεφαλαιακής μηχανής που συσσωρεύει ασταμάτητα πλεονάζον κεφάλαιο.

Η απόδοση κεφαλαίων έμεινε κολλημένη

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε ακριβώς στο 16,6%, όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αυτό είναι ίσως το πιο απλό και ταυτόχρονα πιο αποκαλυπτικό στοιχείο των αποτελεσμάτων.

Τα κέρδη αυξήθηκαν, ο ισολογισμός μεγάλωσε, τα δάνεια αυξήθηκαν, οι προμήθειες αυξήθηκαν, τα κεφάλαια υπό διαχείριση εκτινάχθηκαν — και παρ’ όλα αυτά η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων δεν βελτιώθηκε ούτε κατά ένα δέκατο.

Η τράπεζα παράγει περισσότερα ευρώ κέρδους, αλλά όχι υψηλότερη απόδοση πάνω στα κεφάλαια που χρησιμοποιεί. Για τον μέτοχο αυτή η διάκριση έχει σημασία. Η μεγέθυνση δεν είναι από μόνη της δημιουργία αξίας, όταν απαιτεί ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου και του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Η μισή κερδοφορία έρχεται από το εξωτερικό — και εκεί εμφανίζεται κόπωση

Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος συνεισέφεραν 361 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 46,5% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του ομίλου. Η διεθνοποίηση είναι ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Eurobank.

Στο πρώτο εξάμηνο, όμως, τα κέρδη αυτών των δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 3,3%.

Στην Κύπρο, που αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα της διεθνούς κερδοφορίας, η πτώση έφθασε το 7,7%, στα 231 εκατ. ευρώ. Η Βουλγαρία κινήθηκε καλύτερα, με αύξηση 7,8%, στα 119 εκατ. ευρώ, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθμίσει πλήρως την κάμψη της Κύπρου.

Όταν σχεδόν ένα στα δύο ευρώ προσαρμοσμένων κερδών παράγεται εκτός Ελλάδος, η μείωση της διεθνούς κερδοφορίας δεν αποτελεί υποσημείωση. Αποτελεί βασικό επιχειρηματικό κίνδυνο.

Πιστωτική επέκταση για τους μεγάλους, όχι για τους μικρούς

Η Eurobank αναφέρει οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά 2,7 δισ. ευρώ στο εξάμηνο και ετήσια πιστωτική επέκταση 10,5%. Η σύνθεση, όμως, των δανείων λέει μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία.

Κατηγορία δανείων Ιούνιος 2026 Ιούνιος 2025 Μεταβολή Καταναλωτικά €5,119 δισ. €4,687 δισ. +9,2% Στεγαστικά €12,957 δισ. €12,750 δισ. +1,6% Μικρές επιχειρήσεις €3,532 δισ. €3,605 δισ. -2,0% Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις €32,763 δισ. €28,463 δισ. +15,1% Σύνολο χορηγήσεων €58,117 δισ. €53,620 δισ. +8,4%

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Η μεγάλη πιστωτική επέκταση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 73 εκατ. ευρώ.

Αυτή είναι μία μάλλον άβολη λεπτομέρεια για το αφήγημα της ευρείας στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Η Eurobank χρηματοδοτεί περισσότερο, αλλά τα νέα κεφάλαια κατευθύνονται δυσανάλογα προς τους μεγαλύτερους εταιρικούς πελάτες.

Η τάση μπορεί να έχει απόλυτα λογική πιστωτική εξήγηση: οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερα οικονομικά στοιχεία, εξασφαλίσεις, πρόσβαση σε επενδυτικά σχέδια και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για τη μικρή επιχείρηση, όμως, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: η πολυδιαφημισμένη πιστωτική επέκταση δεν φθάνει με την ίδια ένταση στη δική της πόρτα.

Η «φωτογραφία» των καταθέσεων έχει έναν αστερίσκο 800 εκατ. ευρώ

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 86,4 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα αναφέρει αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο.

Στην υποσημείωση, όμως, διευκρινίζεται ότι από τον υπολογισμό εξαιρείται βραχυπρόθεσμη εταιρική κατάθεση 800 εκατ. ευρώ, η οποία έληξε την 1η Ιουλίου 2026 — μία ημέρα μετά την ημερομηνία αναφοράς του ισολογισμού.

Με άλλα λόγια, το στιγμιότυπο της 30ής Ιουνίου περιλαμβάνει μία μεγάλη κατάθεση που δεν υπήρχε πλέον την αμέσως επόμενη ημέρα. Η Eurobank ορθώς προχωρά σε προσαρμογή όταν παρουσιάζει την οργανική αύξηση. Η λεπτομέρεια, όμως, δείχνει πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η εντυπωσιακή εικόνα μιας ημερομηνίας αναφοράς από την πιο μόνιμη βάση καταθέσεων.

Οι προμήθειες σώζουν την εικόνα, αλλά δεν είναι δωρεάν για τον πελάτη

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5%, στα 414 εκατ. ευρώ. Η αύξηση προήλθε από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Για την τράπεζα αυτή είναι θετική διαφοροποίηση, καθώς περιορίζει την εξάρτηση από τα επιτόκια. Για τον πελάτη, όμως, η αύξηση των προμηθειών δεν αποτελεί ακριβώς λόγο πανηγυρισμού.

Όσο το επιτοκιακό περιθώριο υποχωρεί, τόσο οι τράπεζες έχουν κίνητρο να αυξάνουν τα έσοδα από υπηρεσίες, ασφάλειες, επενδυτικά προϊόντα και διαχείριση κεφαλαίων. Το μοντέλο γίνεται πιο ανθεκτικό για τον όμιλο, αλλά συχνά πιο ακριβό για τον πελάτη.

Η διοίκηση ανεβάζει τον πήχη — αλλά το πρώτο εξάμηνο δεν τον έχει ακόμη περάσει

Η διοίκηση αναμένει πλέον αύξηση των κερδών ανά μετοχή για το σύνολο του 2026 «αρκετά πάνω από 10%» και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17%.

Το πρώτο εξάμηνο, ωστόσο, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από 0,19 σε 0,20 ευρώ, δηλαδή περίπου 5,3%, ενώ η απόδοση κεφαλαίων παρέμεινε στο 16,6%.

Για να επιβεβαιωθεί η νέα καθοδήγηση θα απαιτηθεί σαφής επιτάχυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από περαιτέρω πιστωτική επέκταση, προμήθειες, ασφαλιστικές δραστηριότητες και περιορισμένο κόστος κινδύνου. Δεν είναι, όμως, κάτι που έχει ήδη κερδηθεί. Είναι μία απαιτητική υπόσχεση για τους επόμενους έξι μήνες.

Το συμπέρασμα: Ισχυρή τράπεζα, αλλά τα «εύκολα» κέρδη τελειώνουν

Η Eurobank παραμένει μια ισχυρή, κερδοφόρα και καλά κεφαλαιοποιημένη τράπεζα. Η ρευστότητα είναι άνετη, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 174,1%, τα NPE βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και η γεωγραφική διαφοροποίηση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι άτρωτα.

Η υποχώρηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου δείχνει ότι η περίοδος των εύκολων επιτοκιακών υπερκερδών ξεθωριάζει. Η αύξηση των εξόδων περιορίζει τα οφέλη της μεγέθυνσης. Η απόδοση κεφαλαίων δεν βελτιώνεται. Η κάλυψη των NPE μειώνεται απότομα. Το CET1 δεν ενισχύεται. Η Κύπρος χάνει κερδοφορία. Οι μικρές επιχειρήσεις μένουν εκτός του μεγάλου πιστωτικού πάρτι. Και η πραγματική αύξηση των κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες περιορίζεται μόλις στο 3,6%.

Η Eurobank δεν παρουσίασε κακό εξάμηνο. Παρουσίασε, όμως, ένα εξάμηνο στο οποίο η βιτρίνα λάμπει περισσότερο από το εσωτερικό του καταστήματος.

Και όσο οι διοικήσεις επιμένουν να παρουσιάζουν κάθε επιβράδυνση ως «ισχυρή οργανική ανάπτυξη», τόσο οι επενδυτές οφείλουν να κοιτούν λιγότερο τα πράσινα τικ της πρώτης σελίδας και περισσότερο τους αστερίσκους στις υποσημειώσεις.