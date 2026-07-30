Eurobank: Καθαρά κέρδη 738 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο

Οι επιδόσεις της Eurobank στο Α΄ Εξάμηνο 2026 ήταν θετικές. Ακολουθούν λεπτομέρειες:

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Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν ετήσια αύξηση 6,1% φτάνοντας τα €1.348 εκατομμύρια. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, διαμορφούμενο στο 2,46%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ ανήλθε σε 202 μονάδες βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2026, έναντι 252 μονάδων βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €414 εκατομμύρια, κυρίως λόγω των εσόδων από Χορηγήσεις Δανείων, Διαχείριση Περιουσίας και ασφαλιστικές δραστηριότητες, αντιπροσωπεύοντας 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €1.762 εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,0% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €1.810 εκατομμύρια.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν ετήσια αύξηση 7,8% φτάνοντας τα €662 εκατομμύρια, με τον δείκτη κόστους – συνολικών εσόδων να διαμορφώνεται στο 36,6% το Α΄ Εξάμηνο 2026.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €1.100 εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €1.148 εκατομμύρια.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €148 εκατομμύρια και αντιπροσωπεύοντας 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10,0% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €952 εκατομμύρια.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €776 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 9,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 6,8% φτάνοντας τα €738 εκατομμύρια.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε €0,20 και 16,6% αντίστοιχα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €361 εκατομμύρια, συνεισφέροντας 46,5% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 7,7% σε €231 εκατομμύρια, ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 7,8% σε €119 εκατομμύρια.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε στο 2,5%, με την κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις να φτάνει το 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να ανέρχονται σε 20,3% και 15,4% αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,57 στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 8,0% σε ετήσια βάση.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €112,9 δισεκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €66,0 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, €29,3 δισεκατομμύρια στην Κύπρο και €14,6 δισεκατομμύρια στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά €2,7 δισεκατομμύρια το Α΄ Εξάμηνο 2026, εκ των οποίων €1,4 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και €1,3 δισεκατομμύρια στις διεθνείς δραστηριότητες. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε €58,1 δισεκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €38,1 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, €9,2 δισεκατομμύρια στην Κύπρο και €9,8 δισεκατομμύρια στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €36,3 δισεκατομμύρια, τα στεγαστικά σε €13,0 δισεκατομμύρια και τα καταναλωτικά σε €5,1 δισεκατομμύρια.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €86,4 δισεκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά €2,9 δισεκατομμύρια το Α΄ Εξάμηνο 2026), εκ των οποίων €48,1 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, €24,1 δισεκατομμύρια στην Κύπρο και €11,6 δισεκατομμύρια στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 66,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €11,0 δισεκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των πελατών του private banking αυξήθηκε κατά 10,2% σε ετήσια βάση, ανέρχοντας σε €14,9 δισεκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2026.

Όπως δήλωσε ο CEO, Φωκίων Καραβίας, «Παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχούς πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί προϋποθέσεις για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά €1,6 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά €2,5 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχείς γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η δύναμη των αποτελεσμάτων μας μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%.

*Δείτε τα αποτελέσματα εξαμήνου της τράπεζας στη δεξιά στήλη