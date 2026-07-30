euronext:-Αύξηση-100%-στα-καθαρά-κέρδη-και-92,8%-στα-ebitda-το-εξάμηνο

Iσχυρή ανάπτυξη και και υψηλές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Euronext Athens, καταγράφοντας για έκτη διαδοχική χρονιά αύξηση μεγέθους και δραστηριότητας.

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Iσχυρή ανάπτυξη και και υψηλές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Euronext Athens, καταγράφοντας για έκτη διαδοχική χρονιά αύξηση μεγέθους και δραστηριότητας.

Ειδικότερα, τα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 56,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 50,8 εκατ. ευρώ, έναντι 32,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το λειτουργικό κόστος (OPEX) αυξήθηκε κατά 10,4%, φθάνοντας τα 15,9 εκατ. ευρώ, από 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στα κέρδη EBITDA, καθώς ενισχύθηκαν 92,8% και διαμορφώθηκαν στα 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διπλασιάστηκαν, καταγράφοντας αύξηση 100%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ, έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Εικόνα της Αγοράς το α’ εξάμηνο 2026

– Ο Γενικός Δείκτης της Euronext Athens έκλεισε το α’ εξάμηνο 2026 αυξημένος κατά 31,7% συγκριτικά με της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

– Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €6,1 δισ., εκ των οποίων €5,4 δις από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €750 εκ. μέσω εκδόσεων ομολόγων. Το α’ εξάμηνο του 2026 είχαμε την μεγαλύτερη μη-τραπεζική ΑΜΚ (ΔΕΗ – €4,2 δις.) των τελευταίων 20 ετών.

– Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €342,6 εκ. διαγράφοντας αύξηση κατά 73,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025 (€197,7 εκ.), ενισχυμένη για έκτο συνεχόμενο έτος, και το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

– Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 38,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2025 (€161,0 δισ. έναντι €116,5 δισ.).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €55,8 δισ. σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου 2025 και διαμορφώθηκε σε €182,5 δισ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

– Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,6% στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026.

– Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 97,9% στα 102.100 συμβόλαια ημερησίως το α’ εξάμηνο 2026, από 51.600 συμβόλαια το α’ εξάμηνο 2025.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CΕΟ Euronext Athens, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε μία περίοδο ιδιαίτερα ισχυρής ανάπτυξης για την Euronext Athens, με σημαντική αύξηση των εσόδων και διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η άντληση κεφαλαίων ύψους €6,1 δισ. και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο της αγοράς μας στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις συνέργειες του δικτύου της Euronext, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εταιρείες, επενδυτές και την ελληνική οικονομία γενικότερα».

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Ο κύκλος εργασιών του α΄ εξαμήνου 2026 για την Euronext Athens ανήλθε σε €53.3 εκ., έναντι €34,0 εκ. του α’ εξαμήνου 2025, σημειώνοντας αύξηση 56,8%.

Ποσοστό 71,5% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στην Euronext Athens, και 16,2% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, όπως υπηρεσίες πληροφόρησης. Τέλος, ποσοστό 12,3% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν σε €15,9 εκ. έναντι €14,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκαν σε €34,9 εκ. έναντι €18,1 εκ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92,8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α΄ εξάμηνο 2026 ανήλθαν στα €32,7 εκ., έναντι €15,8 εκ. το α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 107%.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους (EAT) αυξήθηκαν κατά 100% και διαμορφώθηκαν στα €27,0 εκατ. έναντι €13,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2025.