greek-family:-to-56%-των-νέων-εξακολουθούν-να-ζουν-στο-πατρικό-τους

Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Κροατία με 62,3%, στην Ελλάδα με 56,3% και στην Σλοβακία με 54,3%.

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Με τους γονείς τους συνεχίζουν να μένουν οι νέοι στην Ελλάδα, ακόμη και σε ηλικίες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους. Ένας στους δύο 30άρηδες δεν μπορεί να φύγει από την οικογενειακή «φωλιά», αναλογιζόμενος το υπέρογκο στεγαστικό κόστος.

Τα υψηλά ενοίκια, οι χαμηλοί μισθοί και η αργοπορημένη ένταξη στην αγορά εργασίας αποτρέπουν τους σημερινούς 30ρηδες από το να γίνουν γονείς και τους «εγκλωβίζουν» να μένουν στην οικογενειακή εστία για πολλά χρόνια μετά την ενηλικίωση. Αν και εργαζόμενοι, δεν μπορούν να υποστηρίξουν με το μισθό τους την στεγαστική τους ανεξαρτησία, με αποτέλεσμα η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό στην Ελλάδα να ξεπερνά τα 30 έτη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 30,1% των Ευρωπαίων νέων ηλικίας 25-34 ετών συνεχίζουν να μένουν στο πατρικό τους σπίτι, με τη χώρα μας να κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση σε ότι αφορά τη μέση ηλικία που οι νέοι μας ξεκινούν το δικό τους «νοικοκυριό». Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Κροατία με 62,3%, στην Ελλάδα με 56,3% και στην Σλοβακία με 54,3%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεξαρτητοποίησης παρατηρούνται στην Δανία (3,9%), στη Φινλανδία (4%) και στη Σουηδία (7,5%).

Ακόμα και μετά τα 30, δεν είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι εκείνοι που ζουν με τους γονείς τους ακόμα ή και εκείνοι που ενώ έφυγαν για σπουδές επιστρέφουν στις πατρικές εστίες. Ή, ακόμα χειρότερα, έχοντας διαγράψει έναν ή περισσότερους κύκλους ανεξάρτητη ζωής αναγκάζονται να ξαναστριμώξουν την καθημερινότητά τους στο παιδικό ή εφηβικό τους δωμάτιο.

Χαμηλοί και ασταθείς μισθοί, υψηλό κόστος ενοικίου σε σχέση με το εισόδημα, περιορισμένη κοινωνική κατοικία και δυσκολία πρόσβασης σε στεγαστικό δανεισμό είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που «ενοχοποιούνται» για το φαινόμενο της επιστροφής στο πατρικό όταν δεν είναι πραγματική επιλογή.

Εξάρτηση από τους γονείς

Η εξάρτηση από τους γονείς δεν περιορίζεται μόνο στη στέγη, αλλά επεκτείνεται και στα επαγγελματικά τους. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την online πλατφόρμα ResumeTemplates.com, ένας στους τρεις Zoomers ανέφερε ότι συνέταξαν το βιογραφικό τους οι γονείς τους, ενώ το 77% δήλωσε ότι πήγε σε συνέντευξη για θέση εργασίας συνοδευόμενο από έναν γονέα.

Μάλιστα, το ποσοστό των νέων που ζήτησε βοήθεια από τους γονείς για εύρεση εργασίας, μέσω επαγγελματικών διασυνδέσεων και αναζήτησης αγγελιών σε ιστοσελίδες και μέσα επαγγελματικής δικτύωσης – αγγίζει το συντριπτικό 90%.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα συμπεράσματα για την συμμετοχή των γονιών στον επαγγελματικό βίο των παιδιών τους. Ειδικότερα, το ποσοστό των νέων που λαμβάνει βοήθεια από τους γονείς για ολοκλήρωση εργασιακών καθηκόντων ανέρχεται στο 73%, ενώ ένας στους δύο (ποσοστό 57%) αποκάλυψε ότι έχει φέρει κάποιον γονέα στον χώρο εργασίας του.