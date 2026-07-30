ing:-Αναβάθμισε-τους-στόχους-για-τα-επόμενα-δύο-χρόνια-μετά-τα-ισχυρά-κέρδη-β’-τριμήνου

Οι μετοχές του ολλανδικού ομίλου ενισχύονται περίπου 2,5% στις πρώτες συναλλαγές στο Άμστερνταμ.

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Η ING αναβάθμισε τους στόχους της για τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών εσόδων, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη β’ τριμήνου που ανακοίνωσε ο ολλανδικός τραπεζικός όμιλος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,95 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που διαμορφώνονταν στα 1,83 δισ. ευρώ. Η επίδοση ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, από την αύξηση 14% στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 1,28 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ING, Steven van Rijswijk, απέδωσε την επίδοση κυρίως στο γεγονός ότι περισσότεροι πελάτες χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τράπεζας, ενισχύοντας τόσο τα έσοδα από τόκους όσο και τα έσοδα από προμήθειες.

Οι μετοχές της ING ενισχύονται περίπου 2,5% στις πρώτες συναλλαγές στο Άμστερνταμ, με την αγορά να εστιάζει κυρίως στην αναβάθμιση των προβλέψεων της τράπεζας.

Παράλληλα, η ING αύξησε τον στόχο για τα συνολικά έσοδα του 2026 σε πάνω από 24,5 δισ. ευρώ, από πάνω από 24 δισ. ευρώ προηγουμένως, ενώ για το 2027 αναμένει πλέον έσοδα άνω των 26 δισ. ευρώ, αυξάνοντας την προηγούμενη πρόβλεψη κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ.

Η ολλανδική τράπεζα αναβάθμισε επίσης τους στόχους για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε πάνω από 15% για το 2026 και πάνω από 16% για το 2027, ενώ αναμένει ότι τα λειτουργικά έξοδα θα φτάσουν τα 13 δισ. ευρώ στο τέλος του 2027.

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια παραμένουν στο επίκεντρο για τον τραπεζικό κλάδο, με τις προοπτικές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα για τα επόμενα τρίμηνα. Η ING αύξησε επίσης την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους σε έως και 17 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Ο van Rijswijk ανέφερε ότι η δραστηριότητα των πελατών παραμένει ανθεκτική, παρά τις συνεχιζόμενες βομβιστικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας τη σταθερή ροή νέων συμφωνιών και τη συνεχιζόμενη επένδυση από τους πελάτες της τράπεζας.