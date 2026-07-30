intracom-holdings-και-ten-brinke-επενδύουν-41,5-εκατ.-ευρώ-στο-Ελληνικό

Στρατηγική συνεργασία με την Ten Brinke Hellas εγκαινιάζει η Intracom Holdings, με αντικείμενο την ανάπτυξη δύο οικοπέδων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ενισχύοντας την παρουσία της στον κλάδο του real estate.

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Στρατηγική συνεργασία με την Ten Brinke Hellas εγκαινιάζει η Intracom Holdings, με αντικείμενο την ανάπτυξη δύο οικοπέδων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ενισχύοντας την παρουσία της στον κλάδο του real estate.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι εταιρείες TenPlatinum Properties και TenElite Properties, στις οποίες η Intracom Holdings συμμετέχει με ποσοστά 42,85% και 42,84% αντίστοιχα, υπέγραψαν συμβόλαια για την αγορά των οικοπέδων Α-Π2.17 και Α-Π2.18 από τη Lamda Development, μέσω της εταιρείας ανάπτυξης του Ελληνικού.

Τα δύο οικόπεδα έχουν συνολική επιφάνεια 20.897 τ.μ. και συνολική δομήσιμη επιφάνεια 15.673 τ.μ., ενώ το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 41,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής των βασικών υποδομών.

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη των ακινήτων μέσω της ανέγερσης οριζόντιων ιδιοκτησιών, στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης του Ελληνικού.

Όπως επισημαίνει η Intracom Holdings, η συνεργασία με την Ten Brinke, έναν διεθνή όμιλο ανάπτυξης ακινήτων και κατασκευών, εντάσσεται στη στρατηγική της για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με επενδύσεις που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας. Η εταιρεία εκτιμά ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων ακινήτων θα διευρύνει το αποτύπωμά της στην αγορά ακινήτων και θα δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της μέσω της μελλοντικής αξιοποίησης των υπό ανάπτυξη ιδιοκτησιών.