Lamda Development: Πώληση δύο οικοπέδων στο Ελληνικό στην Ten Brinke για 41,5 εκατ. ευρώ

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., θυγατρική της Εταιρείας, υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο (2) οικοπέδων στην περιοχή Πολεοδόμησης «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό, με συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη οικοδομήσιμη επιφάνεια 15,7 χιλ. τ.μ.

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Συγκεκριμένα, το οικόπεδο Α-Π2.17, με μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια 9.937 τ.μ., πωλήθηκε στην εταιρεία TenPlatinum Properties Μ.Α.E, ενώ το οικόπεδο Α-Π2.18, με μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια 5.736 τ.μ., πωλήθηκε στην εταιρεία TENELITE PROPERTIES Μ.Α.E (πρώην NELLENCO S.M.S.A.), και οι δύο είναι θυγατρικές της Ten Brinke Hellas, στην οποία συμμετέχει και η INTRACOM HOLDINGS.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκ., που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου €31 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της συναλλαγής).

Ανακοίνωση της Intracom

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με την «TEN BRINKE HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω κοινής συμμετοχής τους στις εταιρείες TENPLATINUM PROPERTIES και TENELITE PROPERTIES, με στόχο την αγορά των οικοπέδων A-Π2.17 και A-Π2.18 από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέρος του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες TENPLATINUM PROPERTIES και TENELITE PROPERTIES, στην οποία η INTRACOM HOLDINGS συμμετέχει με ποσοστά 42,85% και 42,84% αντίστοιχα, υπέγραψαν συμβόλαια αγοράς των παραπάνω οικοπέδων, με συνολική επιφάνεια 20.897 τ.μ. και συνολική δομήσιμη επιφάνεια 15.673 τ.μ., για συνολικό ποσό €41,5 εκατ., συμπεριλαμβανομένου του κόστους υποδομών για την ανάπτυξη των οικοπέδων μέσω ανέγερσης οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Με τη συμμετοχή σε ένα ακόμα σύγχρονο εμβληματικό έργο, σε συνεργασία με την TEN BRINKE, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ομίλους ανάπτυξης ακινήτων και κατασκευών με διεθνή τεχνογνωσία, η INTRACOM HOLDINGS ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα του real estate. Αυτή η επένδυση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, επιβεβαιώνοντας την προτίμησή της σε έργα με ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά, σημαντικές προοπτικές υπεραξίας και υψηλές αποδόσεις. Η ανάπτυξη αυτών των ακινήτων σε μία από τις πιο εμβληματικές αστικές αναπλάσεις της Ευρώπης αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμα της INTRACOM HOLDINGS, να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με στοιχεία υψηλής αξίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υπεραξία στους μετόχους της μέσω της πώλησης των οριζόντιων ιδιοκτησιών που θα κατασκευαστούν.

Η INTRACOM HOLDINGS παραμένει προσηλωμένη στη συνετή διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της, στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους εταίρους και στην υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν τη διαχρονική ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή της πορεία, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.