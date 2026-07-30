Microsoft: Ισχυρότερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα τριμήνου – Τα ετήσια έσοδα του Azure ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολ.

Η επιχείρηση cloud του Azure ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Νίκησαν τις προβλέψεις της Wall Street τα κέρδη και τα έσοδα τριμήνου που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Microsoft καθώς η υπηρεσία cloud του Azure ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά.

Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού ενισχύεται πάνω από 2% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,74 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 4,24 δολάρια, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 90,01 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των 87,62 δισ. δολαρίων.

Τα έσοδα της Microsoft αυξήθηκαν κατά περίπου 18% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο, το οποίο έληξε στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το τμήμα Intelligent Cloud της Microsoft με την Azure κατέγραψε έσοδα 39,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 31,6% σε ετήσια βάση και περισσότερα από τα 38,16 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμούσαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της StreetAccount.

Η Microsoft δήλωσε ότι τα έσοδα της Azure στο οικονομικό έτος 2026 ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά. Σε αυτό το μέγεθος, η επιχείρηση υπολείπεται της Amazon Web Services, ενώ παραμένει μεγαλύτερη από την Alphabet Google Cloud.

Τα καθαρά κέρδη ήταν ύψους 35,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 4,81 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα από 27,23 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 3,65 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο. Η Microsoft ανέφερε επίσης κέρδος 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την επένδυσή της στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, οι μετοχές του κατασκευαστή λογισμικού έχουν υποχωρήσει κατά 19% μέχρι στιγμής το 2026, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει κερδίσει περίπου 7%.

Το τμήμα Intelligent Cloud της Microsoft με την Azure κατέγραψε έσοδα 39,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 31,6% σε ετήσια βάση και περισσότερα από τα 38,16 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμούσαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της StreetAccount.