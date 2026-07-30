qualcomm:-Πτώση-άνω-του-4%-μετά-την-αδύναμη-πρόβλεψη-για-τα-κέρδη

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% σε περίπου 9,95 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο, η οποία έληξε στις 28 Ιουνίου. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει κέρδη 2,21 δολαρίων ανά μετοχή επί εσόδων 9,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Η Qualcomm, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επεξεργαστών smartphone, έδωσε μια αδύναμη πρόβλεψη κερδών για το τρέχον τρίμηνο, στοιχείο που υποδεικνύει ότι οι ελλείψεις εξαρτημάτων και τα αυξανόμενα κόστη έχουν αντίκτυπο στην κύρια αγορά της.

Τα κέρδη θα κυμανθούν από 2,05 έως 2,25 δολάρια ανά μετοχή για την περίοδο που θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. Ακόμα και το ανώτερο άκρο αυτού του εύρους αναμένεται να χάσει την μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Τα έσοδα εκτιμά πως θα κυμανθούν από 9,7 δισεκατομμύρια έως 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με μια μέση πρόβλεψη 9,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί άνω του 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street.

Η Qualcomm πιέζεται περισσότερο από το αναμενόμενο από την πτώση των πωλήσεων smartphone. Η εταιρεία, η οποία αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή των τσιπ της, δήλωσε ότι μετακυλίει ορισμένες από τις αυξήσεις κόστους στους πελάτες. Αυτό θα βοηθήσει τα περιθώρια κέρδους να ανακάμψουν με την πάροδο του χρόνου, όως ανέφερε.

Η Qualcomm έχει υποσχεθεί ότι μια νέα ώθηση στην αγορά κέντρων δεδομένων θα βοηθήσει στη μείωση της εξάρτησής της από τα τηλέφωνα, ωστόσο αυτή η μετάβαση θα χρειαστεί χρόνο.

Τα έσοδα από τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android θα μειωθούν κατά περίπου 20% στο οικονομικό έτος 2026, προέβλεψε η εταιρεία, κάτι που θα της κοστίσει περισσότερα από 1,50 δολάρια σε χαμένα κέρδη ανά μετοχή.

Όσο αφορά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους, ήταν της τάξης των 2,21 δολαρίων ανά μετοχή, εξαιρουμένων ορισμένων ειδών.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% σε περίπου 9,95 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο, η οποία έληξε στις 28 Ιουνίου. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει κέρδη 2,21 δολαρίων ανά μετοχή επί εσόδων 9,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα της Qualcomm που σχετίζονται με τα τηλέφωνα ήταν 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο δημιούργησαν πωλήσεις 1,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την αγορά ηλεκτρονικών οχημάτων να συνεισφέρει 1,59 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η αύξηση των εσόδων εκτός τηλεφωνίας θα επιταχυνθεί στο 60% το οικονομικό έτος 2027, μια αύξηση από 24%.