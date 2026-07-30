reuters:-Η-bp-θα-περικόψει-700-θέσεις-εργασίας-στο-πλαίσιο-της-απλοποίησης-της-δομής-της,-σύμφωνα-με-εσωτερικό-μήνυμα

Η BP σχεδιάζει να περικόψει περίπου 700 θέσεις εργασίας από το παγκόσμιο δυναμικό της, σύμφωνα με εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθε σε γνώση του Reuters, καθώς ο πετρελαϊκός κολοσσός εστιάζει στην ενίσχυση των κερδών και των αποδόσεων.

Οι περικοπές θα αφορούν περίπου το 8% των 8.500 θέσεων εργασίας που δεν ανήκουν στο προσωπικό «πρώτης γραμμής» και οι οποίες ιστορικά αποτελούσαν μέρος του τομέα παραγωγής και λειτουργιών της εταιρείας, όπως ανέφερε το μήνυμα. Στις θέσεις πρώτης γραμμής περιλαμβάνονται οι χειριστές, οι τεχνικοί και το προσωπικό συντήρησης, και η BP διευκρίνισε στο μήνυμα ότι δεν αναμένει ουσιαστικές αλλαγές στις ομάδες πρώτης γραμμής.

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Τι αναφέρει το μήνυμα προς τους υπαλλήλους

«Εάν ο ρόλος σας επηρεάζεται, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον στη νέα οργανωτική δομή, ότι υφίσταται ουσιαστικές μεταβολές ή ότι μεταφέρεται σε διαφορετικό τμήμα του οργανισμού», ανέφερε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απλοποίηση της δομής της

Η BP εντείνει τις προσπάθειες για την απλοποίηση των δραστηριοτήτων της, με στόχο τη μείωση του χρέους, την αύξηση της κερδοφορίας και την επαναστροφή στις επενδύσεις της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μετά τον περιορισμό των επενδύσεών της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Δημιουργούμε μια απλούστερη, ισχυρότερη και πιο αξιόλογη BP. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προτείνουμε αλλαγές που θα οδηγήσουν σε μείωση των θέσεων εργασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της BP στο Reuters, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει τον αριθμό των θέσεων που θα καταργηθούν.

Το Upstream Online μετέδωσε την είδηση ​​νωρίτερα την Πέμπτη.