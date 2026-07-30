Shell: Τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν δεν άλλαξε μόνο τις γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά και τα οικονομικά μεγέθη των ενεργειακών κολοσσών.

Η Shell ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενίσχυσε σημαντικά τα έσοδά της.

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Κέρδη 9,84 δισ. δολαρίων μέσα σε τρεις μήνες

Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 9,84 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, έναντι 4,26 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σε συνδυασμό με τα 6,92 δισ. δολάρια που είχε καταγράψει το πρώτο τρίμηνο, τα κέρδη της Shell για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανέρχονται πλέον στα 16,76 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση της εταιρείας από το 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε προκαλέσει αντίστοιχο ενεργειακό σοκ.

Ο πόλεμος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου

Η μεγάλη ώθηση στα αποτελέσματα προήλθε από την έντονη άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Πριν από τη σύγκρουση, το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Στη διάρκεια της κρίσης ξεπέρασε ακόμη και τα 120 δολάρια, καθώς οι αγορές ανησύχησαν για τις μεταφορές πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Παρότι στη συνέχεια οι τιμές υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την κρίση, συνεχίζοντας να στηρίζουν την κερδοφορία των μεγάλων ενεργειακών ομίλων.

«Η μεταβλητότητα είναι η νέα κανονικότητα»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ουάελ Σαουάν, απέδωσε τα αποτελέσματα τόσο στις υψηλές τιμές των εμπορευμάτων όσο και στις επιδόσεις της εταιρείας.

«Η λειτουργική μας απόδοση μάς επέτρεψε να πετύχουμε πολύ ισχυρά αποτελέσματα σε ακόμη ένα τρίμηνο σοβαρών αναταράξεων στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον ενεργειακό κλάδο, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταφράζονται άμεσα σε μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερα κέρδη για τους παραγωγούς.

Υπερκέρδη για τον ενεργειακό κλάδο

Η Shell δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντίστοιχα ισχυρές επιδόσεις καταγράφουν φέτος και άλλοι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, όπως οι BP και Equinor, οι οποίοι επωφελούνται τόσο από την άνοδο των τιμών όσο και από τη μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι, όσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα και να διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους βασικούς οικονομικούς κερδισμένους της κρίσης.