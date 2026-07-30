Titan: Καθαρά κέρδη 153,2 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο με αύξηση 16%, στα 1,42 δισ. τα έσοδα

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 6,9% στα 1,42 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Titan για το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ την ίδια στιγμή τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,7% στα 312 εκατ. ευρώ, με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

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Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 6,9% στα 1,42 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Titan για το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ την ίδια στιγμή τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,7% στα 312 εκατ. ευρώ, με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Αναλυτικά, η εισηγμένη ανακοίνωσε:

• Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 6,9% (6,9% σε συγκρίσιμη βάση) σε €1,42 δισ. το Α’ εξάμηνο του 2026, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης, υποστηριζόμενη αυξημένους όγκους πωλήσεων των βασικών μας προϊόντων και υψηλότερες τιμές.

• Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,7% (8,7% σε συγκρίσιμη βάση) σε €312 εκατ., με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του Project Prime αντιστάθμισαν το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €153,2 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση, παρά το υψηλότερο κόστος αποσβέσεων και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

• Οι πωλήσεις κατά το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €784 εκατ., αυξημένες κατά 14% (9% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €174,2 εκατ., αυξημένα κατά 6% (3,4% σε συγκρίσιμη βάση), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τον Ιούνιο και τη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €877 εκατ., με τον δείκτη δανεισμού να παραμένει στο 1,4x EBITDA μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους περίπου €700 εκατ. για τρεις στρατηγικές εξαγορές, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επιταχυμένης ενσωμάτωσης.

• Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως €20 εκατ. τίθεται σε εφαρμογή με διάρκεια έως τον Μάρτιο του 2027, διπλασιάζοντας το διαθέσιμο ποσό για επαναγορές ιδίων μετοχών μετά τον τερματισμό του τρέχοντος προγράμματος. Μέρισμα €1,1 ανά μετοχή καταβλήθηκε σε όλους τους μετόχους στις 7 Ιουλίου 2026.

• Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €160 εκατ., υποστηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης και έργα βελτίωσης της αποδοτικότητας. Τον Ιούνιο, ο Όμιλος εγκαινίασε δύο νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης τσιμέντου στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας, ενισχύοντας τις εξαγωγικές του δυνατότητες. Για το σύνολο του έτους, οι επενδυτικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ €300 εκατ. και €350 εκατ., με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά αναπτυξιακές επενδύσεις.

• Η εγκατάσταση των Real-Time Optimizers (RTOs) καλύπτει πλέον το 88% της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου, με τον Όμιλο να βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων παραγωγής τσιμέντου έως το τέλος του έτους.

• Ο Όμιλος TITAN αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πλέον βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο για τρίτη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, διακρίθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο EcoVadis.

• Προωθήσαμε τη στρατηγική μας TITAN Forward 2029, εξασφαλίζοντας πρόσθετες πηγές ιπτάμενης τέφρας στη Σερβία (εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά – ACMs) και σημειώσαμε πρόοδο με την ανάπτυξη του Patras Advanced Technologies Hub (PATH), του κέντρου καινοτομίας μας για τεχνολογίες ενεργοποίησης ACMs και τσιμέντα νέας γενιάς με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

• Το μερίδιο των προϊόντων χαμηλότερου άνθρακα αυξήθηκε σε 35,5% σε συγκρίσιμη βάση, έναντι 27,0% το 2025.

• Επενδύσαμε €3,5 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο σε συμπληρωματικές επενδύσεις στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, σε δύο νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VC funds), ενώ παράλληλα προωθήσαμε τον σχεδιασμό και τη μηχανική ωρίμανση του έργου IFESTOS για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) στην Ελλάδα και του έργου για την παραγωγή θερμικά ενεργοποιημένης αργίλου στις ΗΠΑ.

• Αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με προσδοκίες για αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση της σχέσης τιμών και κόστους, που αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών EBITDA, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, χάρη στην ισοδύναμη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών.

O Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου: «Καταγράψαμε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων, γεγονός που αντανακλά την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη δυναμική των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε, οι οποίες συνεχίζουν να επωφελούνται από ευνοϊκές διαρθρωτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής δυναμικής των data centers στις ΗΠΑ και των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό μας, σε συνδυασμό με την υγιή οργανική ανάπτυξη, συνεχίζει να προσφέρει ανθεκτικότητα και ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά το πρώτο εξάμηνο, ολοκληρώσαμε επίσης τρεις στρατηγικές εξαγορές στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία, ενισχύοντας τη θέση μας σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και οι οποίες ήδη συνέβαλαν στις επιδόσεις μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Παρότι οι συνθήκες στις αγορές παραμένουν ευμετάβλητες, τα ισχυρά θεμέλια του Ομίλου, η πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και οι στρατηγικές επενδύσεις μας τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να καταγράψουμε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ».

O Γιάννης Ιωάννου, Group Chief Financial Officer δήλωσε: «Ο Όμιλος κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, στη συνεισφορά των εξαγορών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο και στη διαρκή εστίασή μας στην κερδοφορία και τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Οι επιδόσεις μας ενισχύθηκαν περαιτέρω από την επιτυχή εφαρμογή του Project Prime, της πρωτοβουλίας εξοικονόμησης κόστους του Ομίλου, η οποία συνέβαλε στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών και γεωπολιτικών πιέσεων στο κόστος, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη λειτουργική αποδοτικότητα. Διατηρούμε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, ενισχυμένη από την επιτυχή έκδοση ομολόγου, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητές μας για εξαγορές, διατηρώντας παράλληλα έναν ισχυρό ισολογισμό και υγιή επίπεδα δανεισμού. Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου μας τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση ώστε να πετύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής αύξησης της κερδοφορίας».

Όμιλος TITAN – Ανασκόπηση Α’ εξαμήνου 2026

Ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, χάρη και στην συνεισφορά τριών στρατηγικών εξαγορών στον κλάδο του τσιμέντου – των Traçim, Keystone και Vracs de l’Estuaire – οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του Α’ εξαμήνου του 2026. Οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1,42 δισ., αυξημένες κατά 7%, εκ των οποίων περίπου €80 εκατ. προήλθαν από τις πρόσφατες εξαγορές. Ισχυρή ήταν και η οργανική ανάπτυξη (+€86 εκατ.), με αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα, υψηλούς και σταθερούς όγκους πωλήσεων τσιμέντου και βελτιωμένες τιμές. Στις ΗΠΑ, οι επιδόσεις παρέμειναν ισχυρές σε τοπικό νόμισμα, παρά τις διαφοροποιημένες συνθήκες στις επιμέρους αγορές, καθώς η ασθενέστερη ζήτηση στη Φλόριντα αντισταθμίστηκε από την ισχυρή δραστηριότητα στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Η αύξηση των όγκων προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις προϊόντων και υλικών, όπως το έτοιμο σκυρόδεμα, οι τσιμεντόλιθοι και η ιπτάμενη τέφρα. Η εξαγορά του εργοστασίου Keystone, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου, συνεισφέρει στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου από τον Μάιο. Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή δυναμική συνεχίστηκε αμείωτη, με κινητήρια δύναμη την αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, το βελτιωμένο περιβάλλον τιμών και το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών και εμπορικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Ελλάδα προχωρούν επίσης νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και η είσοδος στην αγορά κονιαμάτων, μετά τη σύσταση κοινής εταιρίας στα τέλη του 2025. Στη Δυτική Ευρώπη, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο στις περισσότερες χώρες, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση της Vracs de l’Estuaire στη Γαλλία και στην επιτάχυνση της μετάβασης προς προϊόντα χαμηλότερης περιεκτικότητας σε κλίνκερ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι επιδόσεις ήταν ισχυρές, υποστηριζόμενες από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τη σταθερή δυναμική των τιμών, γεγονός που επέτρεψε στην περιοχή να διατηρήσει τα υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας σε επίπεδο Ομίλου. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παρέμεινε βασικός μοχλός ανάπτυξης για τον Όμιλο, χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις ευνοϊκές συνθήκες τιμών στην Αίγυπτο, ενώ σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η έναρξη εξαγωγών για πρώτη φορά από την Αίγυπτο προς τις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τους υψηλότερους όγκους που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της Traçim, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου στη χώρα. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν στα €312 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,7%, με τη σταδιακή ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών να συνεισφέρουν €13 εκατ. Το περιθώριο κερδοφορίας διευρύνθηκε κατά 40 μονάδες βάσης, χάρη στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και στις εσωτερικές δράσεις ενίσχυσης των επιδόσεων (Project Prime), παρά την επίδραση μεμονωμένων γεγονότων.

Αυτά περιλάμβαναν την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου στη Φλόριντα μετά από προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, τις καθυστερήσεις στις εισαγωγές τσιμέντου στις ΗΠΑ λόγω διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν και το υψηλότερο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα λόγω της μειωμένης παραγωγής ποζολάνης, στο πλαίσιο των βελτιώσεων παραγωγικότητας και ασφάλειας στο λατομείο ποζολάνης. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €153 εκατ., αυξημένα κατά 124% ή κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση. Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν παρά τις αυξημένες αποσβέσεις και την μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω από την βελτιωμένη συνεισφορά της κοινοπραξίας του Ομίλου στη Βραζιλία.

Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου ανήλθαν σε 9,5 εκατ. τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένοι κατά 7%, χάρη στη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου σε συγκρίσιμη βάση (LfL) παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι, υποστηριζόμενοι από την ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και τις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα. Οι όγκοι πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 1% (LfL), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και τη βελτίωση της δυναμικής στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο. Οι όγκοι πωλήσεων αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 7%, με την αύξηση να επιταχύνεται σε 10% κατά το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Ελλάδα και τη Φλόριντα. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν κατά 9%, ανακάμπτοντας σε σχέση με το 2025. Τέλος, οι όγκοι πωλήσεων εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs) υποχώρησαν, καθώς η αύξηση των πωλήσεων ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ αντισταθμίστηκε πλήρως από τη μείωση των αντίστοιχων όγκων στην Ελλάδα, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του λατομείου ποζολάνης στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης.