wall-street:-Ανάκαμψη-μετά-τη-βουτιά-με-«καύσιμο»-microsoft-και-τεχνολογία

Σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα οι αμερικανικές αγορές, προσπαθώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών που καταγράφηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η Wall Street προέρχεται από μία ιδιαίτερα αρνητική ημέρα, κατά την οποία ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε απώλειες άνω των 1.100 μονάδων, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq πέρασε και επίσημα σε φάση τεχνικής διόρθωσης, έχοντας χάσει 10% από τα υψηλά επίπεδα των αρχών Ιουνίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,62% και διαμορφώνεται στις 51.913,96 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,84% στις 7.377,88 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 1,66%, φτάνοντας τις 24.848,93 μονάδες.

Καταλύτης για τη βελτίωση του κλίματος αποτελούν κυρίως τα αποτελέσματα της Microsoft, τα οποία περιορίζουν -τουλάχιστον προσωρινά- τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού ενισχύθηκε έως και 9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η εταιρεία παρουσίασε αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία των πωλήσεων και την ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud Azure στο τρέχον τρίμηνο, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη ως προς τις μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η θετική αντίδραση επεκτάθηκε και στον κλάδο των ημιαγωγών, με το ETF SOXX να καταγράφει άνοδο άνω του 3%.

Παρά τη θετική υποδοχή των αποτελεσμάτων της Microsoft, οι προβληματισμοί για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη παραμένουν. Ενδεικτικά, η μετοχή της Meta Platforms δέχεται ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας πάνω από 9%, μετά την ανακοίνωση πτώσης κατά 91% στις ελεύθερες ταμειακές ροές του δεύτερου τριμήνου, γεγονός που ανέδειξε το αυξημένο κόστος ανάπτυξης των υποδομών της. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα αποτελέσματα της Apple και της Amazon, τα οποία αναμένονται μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία έχασε μέρος της δυναμικής της, καθώς το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Παράλληλα, ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί βασικό εργαλείο παρακολούθησης του πληθωρισμού από τη Fed, αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και κατά 3,3% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Την ίδια στιγμή, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 197.000.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη και στην αγορά κρατικών ομολόγων, καθώς και στις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Μετά την απόφαση της Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75%, αλλά και τα ανάμεικτα μηνύματα από τον νέο πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε πάνω από το 5,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών. Παράλληλα, οι αγορές εκτιμούν πλέον σε ποσοστό 64% το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Qualcomm υποχωρεί κατά 3,2%, καθώς οι προβλέψεις της για την κερδοφορία απογοήτευσαν την αγορά. Αντίθετα, η Fortinet σημειώνει άνοδο 11%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των ετήσιων στόχων της, ενώ η Starbucks ενισχύεται κατά 4,6% μετά τη βελτίωση των εκτιμήσεών της για τις πωλήσεις και τα κέρδη.

Συνολικά, από τις περίπου μισές εταιρείες του δείκτη S&P 500 που έχουν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα, το 85,2% έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών, ποσοστό που παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο.