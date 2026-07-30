wsj:-Προχωρημένες-συζητήσεις-για-τη-χορήγηση-δανείου-15-δισ.-δολαρίων-για-data-center-της-anthropic-με-τη-στήριξη-της-google

Η Nexus Data Centers, εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την άντληση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό τη δημιουργία μιας εγκατάστασης στο Τέξας που συνδέεται με την Anthropic, με την Google (της Alphabet) να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις και να προμηθεύει τσιπ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και σε υπολογιστική ισχύ, καθώς η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια τραπεζική κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Morgan Stanley συζητά τη χρηματοδότηση του έργου στο Hubbard του Τέξας, το οποίο περιλαμβάνει έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, ικανό να παράγει 1,6 gigawatt ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Google συμφώνησε να εγγυηθεί υποχρεώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων της Anthropic που αφορούν μισθώσεις και πληρωμές ενέργειας, σε περίπτωση που η νεοφυής επιχείρηση αθετήσει τις πληρωμές της, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ). Η στήριξη του τεχνολογικού κολοσσού περιορίστηκε στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτούσαν οι δανειστές για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.

Οι εγγυήσεις καλύπτουν τέσσερις μισθώσεις κέντρων δεδομένων που υπέγραψε η Anthropic, καθώς και τις σχετικές συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον επιτόπιο σταθμό παραγωγής, ανέφερε η Journal.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση

Το πακέτο χρηματοδότησης περιλαμβάνει ένα δάνειο-γέφυρα (bridge loan) ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια διευκόλυνση ανακυκλούμενης πίστωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα. Σε αντάλλαγμα για τη στήριξή της, η Google αναμένεται να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο περίπου 20% στο έργο του κέντρου δεδομένων και του σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αναφορά, η Anthropic σχεδιάζει να εξοπλίσει την εγκατάσταση με μονάδες επεξεργασίας τανυστών (TPUs) — τσιπ που σχεδιάστηκαν από κοινού από την Google και την Broadcom. Η χρηματοδότηση για τα εν λόγω τσιπ θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ξεχωριστής συμφωνίας χρηματοδότησης από τον προμηθευτή, μεταξύ της Anthropic και της Broadcom.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε μαζί της το Reuters, ενώ η Google και η Morgan Stanley δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Με πληροφορίες από Reuters