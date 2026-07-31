Αύξηση 1001,1% στην κερδοφορία της Χήτος – Η άνοδος του τζίρου και οι επενδύσεις

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2025.

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Αυξήσεις – ρεκόρ κατέγραψαν το 2025 τα οικονομικά μεγέθη της Χήτος ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Green Beverages, με ηγετικά μερίδια στην αγορά του φυσικού μεταλλικού νερού.

Για το 2026, δε, η εταιρεία προβλέπει θετική αναπτυξιακή πορεία, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, όπως η διαρκής προσήλωση στην ποιότητα και η στρατηγική εξωστρέφειας.

Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της, μέσω της επέκτασης των συνεργασιών της με οργανωμένα δίκτυα λιανικής, της ενίσχυσης των καναλιών διανομής και της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικής ευελιξίας.

Άλμα της κερδοφορίας

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, κατά τη διάρκεια του 2025, η Χήτος ΑΒΕΕ παρουσίασε βελτίωση στα βασικά της οικονομικά μεγέθη, επιδεικνύοντας θετικές τάσεις τόσο στην κερδοφορία όσο και στη λειτουργική απόδοση.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 113,28 εκατ. ευρώ έναντι 111,98 εκατ. το 2024.

Τα EBITDA ενισχύθηκε ικανοποιητικά, καταγράφοντας κέρδη ύψους 10,02 εκατ. ευρώ έναντι 9,10 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,0%. Αντίστοιχα, τα EBIT διαμορφώθηκε στα 5,06 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8% σε σύγκριση με τα 4,09 εκατ. ευρώ του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν εντυπωσιακή βελτίωση, ανερχόμενα σε 2,04 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι κερδών 597 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 242,3%, ενώ ακόμη πιο ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 140 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ήτοι αύξηση 1001,1% (!).

Κατά τη χρήση 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 2,54%, διαμορφούμενα σε 2,23 εκατ. ευρώ έναντι 2,29 εκατ. ευρώ την 31.12.2024. Η μεταβολή αυτή, παρά την ισχυρή παραγωγή καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 11,3 εκατ. ευρώ, αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ύψους 17,9 εκατ. ευρώ.

Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό της μονάδας στη Ζήρεια Κορινθίας

Μόλις τον περασμένο Μάιο ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια Κορινθίας, με στόχο τη μετάβαση στη νέα εποχή του φυσικού μεταλλικού νερού Ζήρεια, με αιχμή την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση καλύπτει το κενό που υπήρχε στην premium κατηγορία του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού για προϊόντα με βιώσιμη συσκευασία και τοπική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση με ορίζοντα δεκαετίας, που στοχεύει στην «πράσινη» αναβάθμιση της μονάδας και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η νέα επένδυση αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 554%, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση σε 40.000 φιάλες/ώρα και ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας στην ελληνική αγορά.

Οι νέες γραμμές λειτουργούν με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας πάνω από 20% υλικό ανά φιάλη PET. Παράλληλα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις της μονάδας διπλασιάστηκαν, από 1.800 σε 4.000 τ.μ., ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αυξήθηκε σημαντικά, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομία της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της νέας «πράσινης» εποχής για την Χήτος, προχωρά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη μονάδα Ζήρειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην ενεργειακή της αυτονομία.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζήρεια διατίθεται πλέον σε χάρτινη συσκευασία 100% ανακυκλώσιμη με καπάκι φυτικής προέλευσης για την αγορά HORECA, καθώς και σε φιάλες PET 100% ανακυκλώσιμες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET). Η νέα συσκευασία εναρμονίζεται με τη νέα βιώσιμη σελίδα της εταιρείας.