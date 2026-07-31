Αlpha Trust: Εγκρίθηκε το squeeze out από Alpha Bank – Εκτός ταμπλό στις 18/8

Στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Alpha Trust Συμμετοχών προχωρά η Alpha Bank, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των μετοχών που παραμένουν σε χέρια μειοψηφίας.

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Στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Alpha Trust Συμμετοχών προχωρά η Alpha Bank, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των μετοχών που παραμένουν σε χέρια μειοψηφίας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

H «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι:

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ., δυνάμει της από 30.07.2026 απόφασής του:

α) Ενέκρινε το αίτημα που υπέβαλε ο Προτείνων την 06.07.2026 για την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, αύλων, μετά ψήφου µετοχών της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), σύμφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 5 εδάφιο α’ του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») και το άρθρο 2 της υπ’ αριθµόν 1/644/22.04.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. («Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς µετά το τέλος δημόσιας πρότασης σύμφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3461/2006») (η «Απόφαση») και β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 18.08.2026, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Euronext Athens στις 30.07.2026, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση 73.210 μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2.3% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι καταβολής ποσού 20,20 Ευρώ ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση (το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά»).

3. Σημειώνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους κατόχους των Μετοχών Αντάλλαγμα σε Μετρητά, θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών, ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των κατόχων των Μετοχών την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ’ αριθμ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens, όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της Euronext Securities Athens για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε κάτοχο των Μετοχών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων.

4. Η καταβολή του Ανταλλάγματος σε Μετρητά θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

5. Σύμφωνα µε τα όσα ορίζει η Απόφαση, ο Προτείνων θα καταβάλει το Αντάλλαγμα σε Μετρητά ύψους 20,20 Ευρώ ανά Μετοχή στην Euronext Athens, προκειµένου εκείνη µε τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασµούς χρηματικής εκκαθάρισης των συμμετεχόντων, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους συμμετέχοντές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιµήµατος.

6. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως τον συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το τίμημα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, είτε βρίσκονται σε λογαριασμό συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το Αντάλλαγμα σε Μετρητά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.