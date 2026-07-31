ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Επιστροφή σε κερδοφορία, διπλασιασμός EBITDA το 2025

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παρουσίασε το 2025 σημαντική βελτίωση στις οικονομικές του επιδόσεις, επιστρέφοντας στην κερδοφορία και ενισχύοντας τη ρευστότητά του, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σε μεγάλο βαθμό τον καθαρό δανεισμό του.

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Ο κύκλος εργασιών μετά τα Rebate & Claw-Back αυξήθηκε κατά 12%, φθάνοντας τα 159,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών προ Rebate & Claw-Back ενισχύθηκε κατά 5%, αγγίζοντας τα 200,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιτυχία αυτή οφείλεται στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη προήλθε από τον τομέα B2B, με την αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εταιρείες και κλινικές μελέτες, και από τον τομέα B2C, λόγω της αυξημένης ζήτησης από ιδιώτες. Επιπλέον, ο όμιλος συμμετείχε στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA), αποκλειομένων των έκτακτων εξόδων, σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 26,6 εκατ. ευρώ, από 13,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία αποδίδει αυτή την εξέλιξη στην αύξηση των εσόδων, στη βελτιωμένη διαχείριση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και των λειτουργικών εξόδων, καθώς και στον γενικότερο εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και των διοικητικών συστημάτων του ομίλου.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν, ανέρχονται σε 25,8 εκατ. ευρώ, από 10,2 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με ζημίες 12 εκατ. ευρώ το 2024, υποδεικνύοντας την επιστροφή του ομίλου σε σταθερή κερδοφόρα τροχιά.

Η βελτίωση της κερδοφορίας και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης ενίσχυσαν τη ρευστότητα, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του δανεισμού. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 41,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 50,9 εκατ. ευρώ το 2024 και 56,9 εκατ. ευρώ το 2023.

Στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεις

«Το 2025 επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας αποφέρει καρπούς. Η επιστροφή του Ομίλου σε σημαντικά καθαρά κέρδη, ο διπλασιασμός της λειτουργικής μας κερδοφορίας και η δραστική μείωση του δανεισμού δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά της συστηματικής εργασίας που ξεκινήσαμε από το 2024.

«Εκσυγχρονίσαμε τη λειτουργία μας σε όλα τα επίπεδα, εναρμονίσαμε τις διαδικασίες, τα συστήματα και την εταιρική μας διακυβέρνηση με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και επενδύσαμε στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τους ανθρώπους. Με αυτά τα θεμέλια, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, έτοιμος να παίξει καθοριστικό ρόλο στο εξελισσόμενο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, όπως κάνει διαχρονικά», δήλωσε ο Γεώργιος Σπανός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.